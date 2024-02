7 dicas para vencer a procrastinação

Algumas técnicas podem ajudar a equilibrar a produtividade e o bem-estar no dia a dia

Vencer a procrastinação requer esforço Imagem: GaudiLab | Shutterstock

A procrastinação pode ser um obstáculo para alcançar os seus objetivos. E, apesar de estar associada à preguiça, representa mais do que isso. Segundo Paulo Jubilut, biólogo e professor no Aprova Total, essa tendência pode ser atribuída a uma luta interna em que lembramos do que precisamos fazer, mas relutamos em nome dos prazeres imediatos.

“É o ato de evitar uma ação mais desafiadora, trocando-a por algo mais fácil e gratificante, como passar horas assistindo vídeos no TikTok. Essa busca por gratificação instantânea libera dopamina em nosso cérebro, reforçando o ciclo da procrastinação”, explica o especialista.

Causas da procrastinação

As causas da procrastinação podem ser diversas, desde o medo do fracasso até a comparação com os outros. O medo de não alcançar um padrão de perfeição pode levar à procrastinação, à medida que nos encontramos tentando dominar todos os detalhes de uma tarefa.

Já a comparação pode alimentar a procrastinação, levando-nos a sentir que nunca seremos tão bons quanto aqueles que admiramos. No entanto, é fundamental lembrar-se de que o verdadeiro objetivo é superar a si, concentrando-se em seu próprio progresso e desenvolvimento pessoal.

Regra dos dois minutos evita prolongar tarefas Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock

Combatendo a procrastinação

Para combater esse medo, Jubilut diz que é importante aplicar a regra dos 70%: buscar dominar inicialmente 70% do conteúdo ou da tarefa, permitindo-nos progredir gradualmente. Para isso, você pode utilizar as técnicas a seguir:

1. Encontre um propósito

Descubra sua motivação intrínseca e paixão pelo futuro que deseja alcançar.

2. Escreva os seus sonhos

Visualize seus objetivos e manifeste-os em um quadro ou painel de visão.

3. Utilize a regra dos dois minutos

Se uma tarefa leva menos de dois minutos para ser concluída, faça-a imediatamente, sem anotar.

4. Comece aos poucos

Fragmentar tarefas em ações menores pode enganar o cérebro e aumentar a motivação.

5. Organize o seu tempo

Divida o tempo em ciclos de trabalho e descanso para manter a motivação e a produtividade.

6. Estabeleça prazos pessoais

Defina metas realistas e prazos para si, respeitando sua capacidade individual.

7. Cuide da saúde-mental

Priorize o autocuidado e a saúde mental, pois uma mente saudável é fundamental para manter uma rotina constante de estudo e trabalho.

Por Juliana Possas