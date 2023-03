7 dúvidas comuns sobre tatuagem

Tatuadores respondem a questionamentos e dão dicas para você garantir uma boa tattoo

Alguns cuidados devem ser tomados antes de fazer uma tatuagem Imagem: Pixel-Shot | Adobe Stock

A arte da tatuagem cresceu e se popularizou muito nos últimos anos. Hoje em dia, quem tem uma tatuagem no corpo não é mais julgado e discriminado por conta disso. São desenhos que contam história, mostram personalidade ou apenas enfeitam o corpo.

Com o aumento da procura, aumentaram também os estilos de desenhos e surgiram novos tatuadores, técnicas e estúdios. Não é à toa que tatuagem é um assunto que tende a gerar muitas dúvidas. Por isso, os tatuadores Elvis, do Elvis Tattoo Art, e Caio Garcia respondem a alguns dos principais questionamentos. Confira!

1. Como deve ser feita a escolha do desenho?

É importante que o cliente tenha uma noção do desenho ou, pelo menos, o estilo/significado do que ele quer tatuar. A escolha do desenho deve ser feita de acordo com sua personalidade, com seu gosto, independentemente da opinião de outras pessoas. Muitas vezes, as pessoas escolhem desenhos que estão na moda, o que não é recomendado, porque a tatuagem é para sempre.

2. Como escolher um estúdio de tatuagem?

Ter boas referências sobre o local e saber se ele está legalizado para prática de tatuagem são cuidados fundamentais. É importante se certificar que os materiais usados pelo tatuador são esterilizados por uma autoclave ou totalmente descartáveis. Você também deve analisar a higiene do local. Outro ponto importante é conhecer o trabalho do tatuador antes de fazer sua tattoo, para garantir o estilo de que você gosta.

3. Existe algum cuidado antes de tatuar?

É importante se alimentar antes da tatuagem, além de evitar o uso de álcool ou outros tipos de drogas. Cuidados como a assepsia da pele com álcool e depilação do local em que será tatuado devem ser feitos pelo tatuador na hora da tatuagem. Além disso, quanto mais hidratada estiver a pele, melhor.

4. Como relaxar na hora de fazer a tatuagem?

Colocar uma música ambiente de que você goste ou levar fones de ouvido para escutar a sua playlist pode ser uma boa opção. É essencial que o tatuador explique todo o procedimento a fim de que você possa ficar tranquilo na hora.

A dor ao fazer uma tatuagem é relativa para cada pessoa (Imagem: PaulGulea | Adobe Stock)

5. Dói muito tatuar a pele?

Todo mundo pergunta isso quando está pensando em fazer uma tatuagem ou conversando com alguém que já fez. Entretanto, a dor é uma sensação muito relativa, e cada pessoa tem uma percepção diferente. Uma opção é fazer algo bem pequeno da primeira vez, para ver como é a sensação. Porém, em geral, os locais mais doloridos são pé, costelas, joelho, palma da mão, peito e locais com articulações. Regiões com muitas terminações nervosas normalmente são as mais sensíveis.

6. Qualquer área do corpo pode ser tatuada?

A princípio, sim. Contudo, existem regiões que desbotam com muita facilidade, como é o caso da palma da mão, o espaço entre os dedos, a sola do pé, o joelho, o cotovelo e a parte interna dos lábios. Por isso, não são muito indicadas. Se você for tatuar algo nesses locais, deve ter um cuidado maior.

7. Qualquer pele pode ser tatuada?

Qualquer pele pode ser tatuada, mas regiões com pintas, cicatrizes ou queloides devem ter a autorização de um dermatologista. Caso contrário, não é uma prática aconselhada. Além disso, é importante se certificar se há alguma alergia aos pigmentos que serão utilizados na tatuagem.