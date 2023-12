7 emergências médicas comuns no fim de ano e dicas para evitá-las

Médico explica como tornar as comemorações mais seguras e prevenir acidentes nesta época

As festas de fim de ano trazem consigo a magia da celebração, alegria e união. No entanto, é crucial lembrar que, em meio à euforia festiva, a segurança e o cuidado pessoal não devem ser negligenciados. Evitar que a diversão se transforme em visitas indesejadas ao pronto-atendimento ou hospital é uma responsabilidade compartilhada.

Os compromissos sociais, as viagens, as expectativas e as mudanças na rotina podem ter muitos impactos na saúde. “Podemos citar, por exemplo, alimentação excessiva, consumo de álcool, acidentes domésticos e de trânsito, estresse e até mesmo depressão, que contribuem para a elevação das ocorrências médicas durante essa época do ano”, alerta o Prof. Dr. Bruno M. Pereira, coordenador da Cirurgia do Trauma do Hospital São Luiz Campinas.

Tipos de emergências

O Prof. Dr. Bruno M. Pereira destaca que é necessário separar as emergências mais comuns conforme a faixa etária. “Para as crianças, temos o período de férias escolares, quando é comum aumentar o número de acidentes domésticos como queimaduras com fogos de artifício, quedas e afogamentos, além de quadros de insolação e intoxicação”, destaca o médico. “São situações que podem ser prevenidas com supervisão e atenção dos pais”, complementa.

O médico lista também as principais emergências médicas para os adultos, e dá dicas para garantir que todos possam desfrutar das festividades de maneira segura. Confira!

1. Acidentes de trânsito

O aumento do fluxo de veículos durante as festas de fim de ano contribui para um maior risco de acidentes de trânsito. Por isso, evite dirigir sob o efeito de álcool, use cinto de segurança, cadeirinha adequada para as crianças, e fique atento às condições das estradas e do veículo. Além disso, não use celular enquanto dirige e, para os motociclistas, o uso do capacete é indispensável. Sempre que possível, opte por transporte público ou compartilhado.

2. Consumo excessivo de álcool

As celebrações frequentemente envolvem o consumo de bebidas alcoólicas, o que pode levar a intoxicações e acidentes. Modere a ingestão de álcool, alterne com água e evite dirigir se estiver alcoolizado.

3. Problemas gastrointestinais

A abundância de alimentos nas festas pode levar a problemas digestivos, como indigestão e gastrite. Para evitar essas situações, é fundamental moderar o consumo de alimentos ricos em gordura, bem como evitar excessos. Além disso, manter-se hidratado e praticar atividade física regular são ações que contribuem para o bom funcionamento do sistema digestivo e do organismo.

4. Intoxicação alimentar

O armazenamento e o preparo inadequados dos alimentos podem resultar em intoxicação alimentar. Certifique-se de que os alimentos estejam frescos, bem cozidos e armazenados corretamente. Evite o consumo de pratos que ficaram fora da geladeira por longos períodos e tenha atenção redobrada nas praias.

5. Quedas e lesões

Decorações festivas, pisos escorregadios, mergulhos e brincadeiras animadas aumentam o risco de quedas e lesões. Por isso, mantenha os ambientes bem iluminados, remova obstáculos e esteja atento aos possíveis perigos ao redor.

6. Estresse, ansiedade e depressão

O estresse emocional pode se agravar durante as festas de fim de ano. Para evitar problemas de saúde mental, reserve um tempo para relaxar, praticar técnicas de respiração e se divertir.

Vale lembrar que, para alguns, o período de fim de ano é capaz de desencadear ou agravar a depressão. A pressão social, as expectativas elevadas e a ênfase na felicidade intensificam os sentimentos de solidão e tristeza. Neste caso, é importante manter expectativas realistas, estabelecer limites, reconhecer e aceitar seus sentimentos e, caso seja necessário, buscar ajuda profissional.

A saúde mental é uma parte crucial do bem-estar geral, e cuidar dela é uma prioridade, especialmente durante as festividades.

7. Controle de doenças crônicas e medicamentos contínuos

Pacientes com doenças crônicas devem manter rigorosamente o controle de suas condições durante as festividades. Não interrompa o uso de medicamentos prescritos e siga as orientações médicas. Além disso, esteja ciente dos horários de administração e tenha uma reserva suficiente de medicamentos para o período das festas e viagens.

Cuidados importantes

O Prof. Dr. Bruno M. Pereira ressalta ainda que adotar uma postura preventiva e consciente é essencial para reduzir os riscos. “Planeje com antecedência, faça revisão dos veículos, tenha moderação e atenção. Um kit de primeiros socorros em casa ou na mala de viagem também pode ajudar”, complementa o médico.

Ao seguir essas dicas, todos poderão desfrutar das festas de fim de ano com mais segurança e saúde. “A prevenção é a chave para um período festivo livre de emergências médicas. Feliz e seguro final de ano para todos!”, finaliza o coordenador do hospital.

