7 erros comuns ao buscar um emprego

Veja como contornar estes equívocos e chegar mais perto da vaga desejada

Conseguir uma vaga de emprego requer preparo e resiliência Imagem: LookerStudio | Shutterstock)

A busca por emprego é um desafio comum enfrentado por muitos brasileiros, especialmente em tempos de instabilidade econômica. Ela exige preparo e resiliência, com os candidatos constantemente ajustando seus currículos, aprimorando as habilidades e mantendo-se atualizados sobre as demandas do mercado.

Durante essa procura, no entanto, é comum que os candidatos cometam alguns erros, o que pode ser muito prejudicial para a conquista da vaga desejada. A seguir, veja os principais equívocos e como evitá-los:

1. Não personalizar o currículo

Um dos erros mais comuns é enviar o mesmo currículo para diferentes vagas. Personalizar o currículo para cada oportunidade aumenta as chances de ser notado. Muitos candidatos falham ao não destacarem habilidades específicas relacionadas ao cargo, o que pode passar a impressão de desinteresse ou falta de foco. O ideal é sempre adaptar o documento para os requisitos da vaga.

2. Subestimar a importância da carta de apresentação

Deixar de enviar uma carta de apresentação ou criar uma genérica demonstra falta de dedicação. Esse documento é a oportunidade de explicar por que você é o candidato ideal, destacando experiências nas quais o currículo não se aprofunda. Personalizá-la para a empresa e função pode diferenciá-lo dos concorrentes.

Para escrever uma boa carta de apresentação, um dos pontos principais é ser conciso. “A brevidade é crucial em uma carta de apresentação. Pessoas recrutadoras têm pouco tempo e muitas candidaturas para analisar. Destacar informações essenciais em uma única página facilita a leitura e valoriza a eficiência da pessoa candidata”, explica Gianpiero Sperati, CHRO da Gupy, empresa de recrutamento e seleção.

3. Demonstrar falta de preparo para entrevistas

Chegar despreparado para uma entrevista, sem conhecer a empresa, é um erro grave. Demonstrar desconhecimento sobre a organização ou hesitar em responder pode transmitir falta de interesse ou comprometimento. A preparação é fundamental para causar uma boa impressão.

“Pesquise sobre a empresa, sua missão, valores e principais produtos. Isso demonstra interesse e preparo. Respeitar o horário do entrevistador, vestir-se de maneira adequada e cuidar da postura são detalhes que fazem a diferença”, pontua Patrícia Rios, gerente de Pessoas & Cultura da Tecnobank.

4. Focar apenas vagas anunciadas

Concentrar-se exclusivamente em vagas divulgadas publicamente limita as chances de sucesso. Muitas oportunidades de emprego não são anunciadas, ficando restritas à busca ativa por empresas. Enviar currículos espontaneamente pode abrir portas inesperadas.

5. Não manter o networking ativo

Outro erro é esquecer de cultivar uma rede de contatos profissional. O networking é uma ferramenta poderosa na busca por emprego, mas muitos negligenciam essa prática até estarem desempregados. Participar de eventos, workshops e manter contatos ativos aumenta as chances de ser recomendado para uma vaga.

“A internet facilita a busca, mas não podemos esquecer dos nossos contatos pessoais e profissionais. Informar amigos e colegas sobre a disponibilidade para novas oportunidades pode gerar indicações valiosas”, observa Patrícia Rios.

6. Não investir em aprimoramento contínuo

Acomodar-se e não buscar aprimoramento constante pode ser um empecilho. O mercado de trabalho está em constante evolução, e quem não acompanha as mudanças costuma ser deixado para trás. Atualizar-se com cursos e novas competências é essencial para se manter competitivo.

Manter o perfil no LinkedIn desatualizado pode prejudicar a busca por uma vaga Imagem: fizkes | Shutterstock

7. Descuidar da imagem on-line

Ignorar a presença digital é outro erro frequente. Perfis desatualizados ou inadequados nas redes sociais, especialmente no LinkedIn, podem comprometer a busca por emprego.

“Mantenha uma imagem profissional nas redes sociais; muitas empresas avaliam as redes de seus candidatos. Evite publicações controversas ou inadequadas e, se possível, se posicione no LinkedIn, siga especialistas, interaja em publicações, mas sempre, de forma consciente”, recomenda Gabriel Gatto, consultor e especialista em RH.