 7 erros comuns de quem usa lente de contato

Deixar passar o prazo de validade e higienizar incorretamente estão entre os principais hábitos de risco dos usuários

Cuidar corretamente das lentes de contato é importante para evitar infecções Imagem: Shutterstock

Quando o assunto é saúde, falta de informação e excesso de confiança podem ser uma combinação com consequências graves. É o que acontece com os usuários de lentes de contato, que, muitas vezes, relaxam com os cuidados no dia a dia e podem comprometer a visão. De acordo com dados do CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos), até 90% das pessoas que usam a alternativa para enxergar melhor têm hábitos de risco, que podem levar a doenças graves e até à cegueira.

“Um dos principais problemas que enfrentamos é a falta de conhecimento dos procedimentos corretos. A pessoa geralmente não sabe que está fazendo algo errado e não imagina os riscos aos quais está se expondo”, explica a oftalmologista Claudia Del Claro, chefe do Departamento de Lentes de Contato do Hospital de Olhos de Florianópolis.

Considerando os riscos dos maus cuidados com as lentes de contato, a médica oftalmologista lista os 7 maiores erros que os usuários costumam cometer. Confira quais são eles para aprender a evitar.

1. Dormir com lentes de contato

Esse é um dos comportamentos de risco mais comuns entre os usuários de lentes. Segundo um estudo realizado pela FDA, a agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, aproximadamente um terço dos usuários relatam dormir ou cochilar com elas. Mas isso, de acordo com a Dra. Claudia del Claro, aumenta em até oito vezes o risco de infecções oculares graves, que podem levar à necessidade de um transplante, perda permanente da visão ou até do globo ocular.

“Além disso, ao dormir com as lentes, pulamos o processo de limpeza e desinfecção que deve ser feito diariamente, o que pode provocar a sensibilização do olho, gerando alergias, intolerância e interrupção do uso”, explica a médica. Ela acrescenta que dormir com a lente também provoca baixa oxigenação da córnea.

2. Usar lentes na piscina ou no mar

A lente é uma grande aliada no dia a dia e dá independência e liberdade ao usuário. Mas ela não pode ser usada em todas as situações. “De maneira nenhuma a pessoa pode se expor à água – seja do banho, mar, piscina ou cachoeira – usando a lente de contato, pois a água possui microrganismos que podem se instalar na lente, levando a infecções”, explica Claudia Del Claro.

A falta de limpeza das lentes pode gerar intolerância ao produto (Imagem: Shutterstock)

3. Não fazer a higiene corretamente

A limpeza das lentes deve ser feita todos os dias antes de guardá-las. Isso porque a lisozima, proteína encontrada na lágrima, se acumula nas lentes de contato. Se ela não for removida diariamente com um produto especial e fricção, é possível que a pessoa tenha sintomas como: irritação, sensação de areia nos olhos, visão embaçada e intolerância às lentes de contato. Para fazer a limpeza, é preciso usar uma solução multiuso específica que serve para fazer a desinfecção, removendo bactérias, fungos, protozoários, poluentes ou sujeiras que possam estar impregnadas.

4. Não trocar ou limpar o estojo

Se as lentes sofrem pela falta de limpeza, o estojo é mais negligenciado ainda. A mesma solução multiuso usada para a desinfecção das lentes deve ser aproveitada para a limpeza do acessório. “Todos os dias, quando colocar as lentes nos olhos, o usuário deve desprezar totalmente o líquido que está no estojo e, depois, pingar algumas gotas da solução para limpar o produto com uma toalha de papel”, explica a oftalmologista, que destaca: o estojo deve ser substituído a cada 3 meses.

5. Ignorar o prazo de validade

Se alimentos fora da validade não devem ser consumidos, com as lentes de contato a recomendação é a mesma: se o prazo expirou, elas não devem ser usadas. “É uma regra importantíssima: não use as lentes após seu vencimento. Respeite o prazo de validade do fabricante, pois ele sabe o período de deterioração do material. Lente fora do prazo perde a segurança e eficácia, além de aumentar as chances de desenvolver problemas nos olhos.

6. Usar a lente em excesso

Por mais práticas que sejam, as lentes não podem ser usadas continuamente. O ideal é não ultrapassar 12 horas de uso diário. Isso porque a córnea é avascular, ou seja, não possui vasos sanguíneos. A única forma, assim, das células receberem oxigênio é através do ar em contato com a lágrima. Por isso, o usuário deve estar sempre em acompanhamento com seu oftalmologista para a avaliação de como os olhos estão reagindo ao uso das lentes, garante a especialista.

7. Utilizar produtos inadequados na higienização

Uma mania bem arriscada dos usuários de lentes de contato é substituir a solução multiuso específica para isso por soro fisiológico, água ou saliva. A utilização desses produtos não proporciona o processo de desinfecção e remoção das proteínas. E isso pode levar a doenças oculares.