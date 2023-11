7 erros para não cometer ao retirar a dupla cidadania italiana

Especialista explica como tornar o processo mais simples e aumentar as chances de sucesso

Antes de retirar sua dupla cidadania italiana, lembre-se de fazer uma vasta pesquisa para não ter problemas Imagem: michaeljung | Shutterstock

Conseguir a cidadania italiana é um procedimento que demanda cuidado minucioso com os detalhes, além de total conformidade com as leis e os regulamentos específicos. Durante esse percurso, é comum que algumas pessoas cometam equívocos, os quais podem resultar em atrasos significativos ou, até mesmo, impossibilitar a obtenção da dupla cidadania.

Segundo Rafael Gianesini, CEO e cofundador da Cidadania4U, “alcançar a dupla cidadania italiana não é um objetivo inalcançável. Ao contar com o suporte de empresas especializadas, o processo torna-se mais seguro, eliminando as barreiras burocráticas e aumentando a chance de sucesso. Dessa forma, é possível conduzir o procedimento de maneira descomplicada e rápida”.

Pensando na importância de conhecer cada passo do processo, Rafael Gianesini lista sete erros cometidos por quem busca a dupla cidadania italiana e aponta estratégias para evitá-los. Confira!

1. Falta de documentação adequada

A documentação é um dos elementos-chave no processo de retirada da cidadania italiana. Erros comuns incluem a falta de documentos essenciais, dados incorretos ou documentos expirados. Certifique-se de ter todos eles corretos e atualizados. Isso é fundamental para evitar atrasos e complicações.

2. Tradução inadequada da documentação

Os documentos precisam ser traduzidos para o italiano por tradutores profissionais certificados. Ignorar esse passo ou optar por traduções inadequadas pode resultar em rejeição do pedido. É essencial garantir que todas as traduções sejam precisas e atendam aos requisitos específicos.

3. Desconhecimento das leis e dos requisitos

Muitas pessoas começam o processo de retirada da cidadania italiana sem compreender totalmente as leis e os requisitos específicos. É crucial pesquisar e entender os critérios necessários, como documentos exigidos, tempo de residência e vínculos familiares, para evitar surpresas desagradáveis durante o processo.

Descendentes de italianos têm o direito de solicitar a dupla cidadania Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

4. Ausência do certificado de naturalização

Aqueles que são descendentes de italianos têm o direito de solicitar a dupla cidadania por meio da descendência. Caso o ascendente italiano tenha adquirido a nacionalidade em outro país, é importante obter a documentação correspondente à sua naturalização. É importante confirmar se os vínculos familiares atendem aos critérios necessários, pois a elegibilidade pode depender de diversos fatores.

5. Não acompanhar o andamento do processo

Após submeter os documentos, é importante acompanhar regularmente o andamento do processo. A falta de informações pode resultar em atrasos desnecessários, e estar ciente do status do pedido permite a correção imediata de qualquer problema que possa surgir no caminho.

6. Ignorar as diretrizes do consulado

Caso a condução do processo seja feita no Brasil, é essencial que o solicitante adote todas as orientações e cumpra os requisitos estabelecidos pelo consulado a fim de assegurar adequadamente o encaminhamento da solicitação. Cada consulado dispõe de suas próprias normas e procedimentos referentes à requisição da cidadania.

7. Deixar para última hora

A obtenção da cidadania italiana pode levar tempo e alguns processos podem ser demorados, deixar tudo para a última hora pode resultar em estresse desnecessário e a possibilidade de perder prazos importantes. Planejar e começar o processo com tempo suficiente é fundamental.

Por Gabriela Calencautcy