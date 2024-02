7 fatos para perder o medo de doar sangue

Entenda como esse procedimento é simples, seguro e pode ajudar a salvar vidas

Doar sangue é um ato solidário e ajuda a salvar vidas Imagem: Vita_Dor | Shutterstock

A doação de sangue é um ato altruísta e solidário que pode ajudar a salvar vidas. Dependem desse simples gesto voluntário pessoas que passam por procedimentos e tratamentos médicos, planejados ou urgentes, como transfusões e transplantes. Neste ponto, vale destacar que o sangue é insubstituível e sua disponibilidade é essencial.

“Isso [o sangue] desempenha funções vitais para nosso organismo como levar oxigênio a todo o corpo e nos defender contra infecções. Diversas pessoas todos os dias enfrentam situações em que é necessário receber sangue de doador ou algum tipo de hemoterapia para sua sobrevivência. Por isso, é importante estimular este hábito”, explica Daynara de Lima Paiva, mestre em medicina tropical e saúde pública e professora de biomedicina.

Nesse sentido, todos os anos são realizadas campanhas que visam conscientizar as pessoas sobre a importância deste ato e desmistificar fatos que geram medo. Afinal, o que importa é que outras pessoas terão novas oportunidades e chances de recomeçar a própria vida.

Os estoques dos bancos de sangue de todo o país precisam ser constantemente abastecidos para atender tanto pessoas em situação de emergência quanto quem necessita de sangue com frequência ou passa por cirurgias.

Combatendo o medo da doação de sangue

O medo ou o preconceito ainda são problemas que dificultam a doação de sangue. “A desinformação é a maior geradora desse preconceito […]”, reforça Daynara. Pensando nisso, a professora de biomedicina lista 7 fatos para você perder o medo de doar sangue. Confira!

1. A quantidade de sangue retirada não afeta a saúde

O volume coletado não ultrapassa 10-15% da quantidade de sangue que o doador possui. Esse volume é reposto naturalmente pelo organismo em até 24 horas após a doação.

2. Não há risco de contaminações

Durante a doação de sangue, todos os materiais utilizados para doação de sangue são descartáveis e de uso único.

Coletar o sangue é simples e rápido Imagem: Photoroyalty | Shutterstock

3. A técnica é simples

O procedimento para doação de sangue é simples, prático e rápido, muito parecido com uma coleta de sangue para exames médicos.

4. Homens e mulheres possuem intervalos diferentes para doação

O intervalo para doação é diferente entre homens e mulheres, pois elas passam pelo período menstrual, que gera perda de sangue mensal. Portanto, os homens podem doar até quatro vezes por ano, com um intervalo de 60 dias. Já as mulheres precisam de até 90 dias de intervalo e podem doar até três vezes por ano.

5. Uma bolsa de sangue salva até quatro vidas

Uma doação de sangue pode ajudar até quatro pessoas, ou seja, se você doar a cada três meses pode contribuir com até 12 vidas. Isso porque, segundo informações disponíveis no site do Governo do Estado de São Paulo, essa bolsa se transforma em outras quatro: uma de hemácias, uma de plaquetas, uma de plasma e outra de crioprecipitado.

6. Somente profissionais realizam a coleta

O atendimento é feito por profissionais altamente capacitados que garantem a total segurança do doador.

7. O procedimento é realizado somente em local adequado

O local de coleta conta com todo suporte e material necessário para que a retirada do sangue seja feita de forma adequada, e que o doador se sinta tranquilo e a vontade durante todo o procedimento.

Por Guilherme de Melo