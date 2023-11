7 formas de ajudar as crianças a desenvolverem inteligência emocional

Psicóloga explica como pais e responsáveis podem auxiliar os jovens a lidarem com os próprios sentimentos

Trabalhar o desenvolvimento emocional na infância é a base para formar adultos equilibrados Imagem: LightField Studios | Shutterstock

Com a crescente compreensão da importância da saúde mental desde a infância, muitos pais têm buscado maneiras de apoiar o desenvolvimento emocional de seus filhos, já que está é, comprovadamente, uma das maneiras de melhorar as relações interpessoais e, até mesmo, o sucesso profissional dos jovens quando adultos.

“Quando falamos em desenvolvimento, não podemos negligenciar a esfera emocional. As crianças e adolescentes estão em um período crucial de formação, em que cada experiência pode gerar marcas profundas. Ensinar a eles como lidar com suas emoções e desafios é um investimento no futuro do seu filho, e também da sociedade”, explica a psicóloga Patrícia Peixoto.

A seguir, a especialista compartilha 7 dicas práticas para que pais e responsáveis possam ajudar crianças e adolescentes a construírem uma base emocional sólida. Confira!

1. Estabeleça uma comunicação aberta

Encoraje o diálogo em casa. “As crianças e adolescentes precisam sentir que suas vozes são ouvidas e que suas emoções são válidas”, diz a psicóloga.

2. Seja um exemplo

Seja um modelo de como lidar com desafios e frustrações, demonstrando habilidades de enfrentamento saudáveis.

3. Proporcione um ambiente seguro

Certifique-se de que a criança e o adolescente tenham um ambiente aonde se sinta segura para expressar seus sentimentos sem medo de rejeição ou ridicularização.

Controlar o tempo de tela evita a sobrecarga por estímulos digitais Imagem: Ground Picture | Shutterstock

4. Limite o tempo de tela

A especialista destaca a necessidade de equilibrar o tempo online com atividades offline, evitando a sobrecarga de estímulos digitais e promovendo interações sociais reais.

5. Estimule a prática de atividades extracurriculares

Incentive atividades que promovam autoconhecimento, como artes, esportes e música, para ajudar no desenvolvimento de habilidades socioemocionais.

6. Ensine sobre a autocompaixão

Cuidar de si também é um dos pontos cruciais para que os jovens possam estabelecer uma boa relação com os seus sentimentos. “É fundamental que os jovens aprendam a se perdoar, a se tratar com carinho e a reconhecer que todos cometem erros”, diz Patrícia Peixoto.

7. Busque o apoio de um profissional

Nem sempre os pais terão todas as respostas. Em momentos de crise ou dificuldades persistentes, não hesite em buscar a ajuda de um profissional.

Por Taís Lopes Raider