7 formas de consumir o whey protein

Combinações tornam esse suplemento mais saboroso e aumentam os benefícios nutricionais

O whey protein pode ser combinado com diversos alimentos, como frutas, iogurte, aveia, nozes, sementes e verduras Imagem: G-Stock Studio | Shutterstock

O whey protein é um suplemento muito popular entre pessoas que frequentam academia e praticam atividades físicas. Ele é rico em proteínas e aminoácidos, o que é ótimo para o corpo, além de versátil, pois pode ser combinado com diversos alimentos como frutas, iogurte, aveia, nozes, sementes e verduras. Essas combinações não apenas tornam o suplemento mais saboroso, mas também aumentam os benefícios nutricionais para o corpo.

A versatilidade do whey protein permite que cada pessoa personalize o consumo conforme o seu paladar. Por isso, o Co-CEO da Orient Mix, Phillip Ji, ensina como associar esse suplemento a outros alimentos para torná-lo mais agradável e nutritivo.

1. Frutas

Quando adicionamos frutas como banana, morango, manga ou abacaxi, temos um delicioso smoothie, ganhando sabor e fibras.

2. Iogurte

Excelente fonte de proteínas, cálcio e probióticos, com o suplemento, pode ser uma combinação saudável e saborosa. Além disso, podemos abusar da versatilidade do iogurte e acrescentar granola, frutas e até mesmo mel, formando um ótimo lanche pré-treino ou pós-treino.

3. Aveia

Rica em fibras, ajuda a manter a saciedade por longas horas. Adicionar um scoop de whey protein à sua porção de aveia é uma ideia inteligente para obter um café da manhã nutritivo.

4. Pasta de amendoim

Rica em proteínas e gorduras saudáveis, sua combinação pode resultar em deliciosas barras e bolos.

5. Barras de cereais

São lanches práticos e saudáveis, principalmente quando não temos a intenção de consumir açúcares em excesso. Com elas, garantimos um lanche proteico e energético.

6. Nozes e sementes

Elas são fontes saudáveis ​​de gorduras insaturadas e proteínas. Adicionar uma colher de whey protein a um smoothie de sementes de chia pode ser uma combinação deliciosa.

7. Legumes e verdes folhosos

Adicionar uma porção de verdes folhosos, como o espinafre e a couve, em um shake proteico, também pode ser uma maneira fácil de aumentar a ingestão de fibras em sua dieta.

O consumo de whey protein ajuda a melhorar a imunidade (Imagem: Jiri Hera | Shutterstock)

Benefícios do whey protein

Excelente fonte de energia antes do treino e como parte da nutrição esportiva, o whey protein também ajuda na perda de peso, reduz o apetite e melhora a imunidade, fornecendo ao corpo imunoglobulina e lactoferrina, defesas naturais contra invasores patogênicos.

Em suma, complementar o consumo de whey protein com alimentos nutritivos pode fornecer ao corpo os nutrientes necessários para manter uma vida saudável. É importante lembrar de consultar um nutricionista para encontrar as melhores combinações, de acordo com cada rotina alimentar e necessidades nutricionais específicas.

Por Deborah Fecini