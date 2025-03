Fonte de nutrientes essenciais, esses alimentos melhoram a digestão e ajudam no equilíbrio do organismo

Grãos e sementes devem fazer parte da alimentação Imagem: New Africa | Shutterstock) </p>

Ricos em fibras, proteínas e gorduras saudáveis, os grãos e as sementes são aliados poderosos da saúde. Eles favorecem o bom funcionamento do intestino, promovem saciedade e dão energia. Versáteis e nutritivos, podem ser incluídos em diversas refeições, tornando a alimentação mais completa e benéfica para o corpo e a mente.

Veja, a seguir, 7 grãos e sementes benéficos para a saúde!

1. Linhaça

A linhaça é uma ótima fonte de nutrientes essenciais. O estudo “Comparison of phytochemical profiles and health benefits in fiber and oil flaxseeds (Linum usitatissimum L.)“, publicado na revista Food Chemistry, aponta que ela contém fibras, ácidos graxos ômega 3, proteínas e fitoquímicos, que podem trazer benefícios à saúde. Além disso, tanto a semente quanto o óleo de linhaça apresentam forte atividade antioxidante.

2. Chia

Por ser rica em ômega 3, a chia possui propriedades anti-inflamatórias, ajudando a reduzir inflamações no organismo. Além disso, contribui para o equilíbrio dos níveis de colesterol, promovendo o aumento do HDL (colesterol bom) e a redução do LDL (colesterol ruim). Seu consumo regular também auxilia no controle da pressão arterial, melhorando a circulação sanguínea e diminuindo o risco de doenças cardiovasculares.

As sementes de girassol ajudam a manter os níveis de energia durante o dia Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

3. Semente de girassol

As sementes de girassol podem ser uma ótima aliada para ajudar a alcançar essa meta diária de proteína. Conforme o U.S. Departament of Agriculture – Agricultural Research Service, em 100 gramas de sementes de girassol, encontramos cerca de 21 gramas de proteína, representando uma quantidade significativa. Além disso, oferecem outras vantagens nutricionais, como gorduras saudáveis e vitaminas, ajudando a manter os níveis de energia estáveis durante o dia.

4. Amaranto

O amaranto pode ajudar a reduzir a pressão arterial. Isso porque ele é rico em potássio, um mineral que tem um efeito vasodilatador, ajudando a relaxar os vasos sanguíneos e promovendo a redução da pressão arterial. Além disso, contém fibra solúvel, que pode contribuir para a melhoria da saúde cardiovascular, ajudando a reduzir o colesterol ruim (LDL) e, assim, diminuir o risco de doenças no coração.

Segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development, o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.

5. Quinoa

A quinoa é uma excelente fonte de nutrientes, como zinco, selênio e vitamina C, que desempenham um papel fundamental no fortalecimento do sistema imunológico. Esses compostos ajudam a estimular a produção e a função dos glóbulos brancos, células responsáveis ​​pela defesa do organismo contra vírus, bactérias e outras ameaças ao corpo.

A lentilha é rica em ferro e ajuda a prevenir a anemia Imagem: SMarina | Shutterstock

6. Lentilha

A lentilha é um alimento altamente nutritivo, rico em proteínas vegetais, fibras, vitaminas do complexo B e minerais como ferro e magnésio. Além disso, seu baixo índice glicêmico ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, sendo uma excelente opção para dietas vegetarianas.

7. Feijão

Todos os tipos de feijão têm um alto teor de fibras e proteínas. Esses nutrientes auxiliam na digestão e prolongam a sensação de saciedade, o que pode levar a uma redução natural da ingestão calórica ao longo do dia. Seu consumo regular também favorece o funcionamento do metabolismo e fornece energia de forma equilibrada, tornando-os uma excelente opção para uma alimentação saudável e balanceada.