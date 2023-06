7 ideias criativas para fortalecer os laços amorosos

Especialista fala sobre a importância de se cultivar os relacionamentos em qualquer idade

Existem diversas formas simples e criativas de comemorar o Dia dos Namorados Imagem: Perfect Wave | Shutterstock

Com o passar dos anos, seja por causa da rotina ou até mesmo por conta da intimidade, muitos casais passam a ignorar o clima do Dia dos Namorados. No entanto, é importante lembrar que essa data pode ser uma excelente oportunidade para fortalecer os laços amorosos e reacender a chama da paixão.

Pensando nisso, Antonio Leitão, Gerente Institucional do Instituto de Longevidade, associação sem fins lucrativos de representação de pessoas idosas e aposentados idealizada pela MAG Seguros, mostra que existem formas simples e criativas de comemorar o dia 12 de junho e torná-lo especial para você e seu parceiro.

Confira oito ideias para celebrar essa data de maneira única e memorável!

1. Prepare um jantar em casa

Se quiser abrir mão de passeios, crie um clima romântico em casa. Cozinhe aquele prato especial, providencie uma garrafa de vinho, decore a mesa com flores e não esqueça a música ambiente nem a luz indireta. É o momento de apreciar o jantar e, principalmente, a companhia um do outro.

2. Passe a noite em um hotel

Repetir momentos ousados tem tudo a ver com o Dia dos Namorados, mas, para evitar o caos e a fila de espera dos motéis, opte por um hotel. Vocês terão espaço igualmente privado, com todo conforto. E aí, recorra à criatividade para apimentar o encontro.

3. Troque mensagens durante o dia

Nada mais gostoso que receber um WhatsApp ou SMS surpresa, não é? Essa é uma das ideias para surpreender no Dia dos Namorados. Pode ser uma declaração, uma lembrança de quanto ainda é apaixonado(a) ou um recado ousado, avisando que haverá surpresas à noite e que não vê a hora de chegar em casa.

No Dia dos Namorados, assistir um filminho a dois pode ser uma ótima escolha (Imagem: pui_bunny | Shutterstock)

4. Faça um programa dos tempos de namoro

Visite o lugar onde se conheceram ou assistam a um filme naquele cinema que tanto frequentaram. Os mais empolgados podem até refazer os passos do primeiro encontro.

5. Declare-se nas redes sociais

Em tempos de facilidades proporcionadas pelos ambientes virtuais, faça um post ou um storie bem apaixonado no Facebook ou no Instagram. Se quiser agradar à moda antiga, também vale se declarar de forma mais privada, com palavras bonitas em um tradicional cartão.

6. Convide para um banho a dois

Mesmo em casa, invista nos momentos de pura intimidade. Depois do jantar especial e antes de terminar a noite, tomem banho juntos. Se puder, prepare o local previamente: deixe o ambiente perfumado (óleos essenciais funcionam bem), com velas e uma musiquinha agradável.

7. Curta o momento

Caso você não tenha tempo para preparar uma noite especial de Dia dos Namorados, reserve a casa só para vocês (se há filhos morando junto, sugira que durmam fora) e invista em uma garrafa de vinho e alguns petiscos. Se faltar dinheiro para trocar mimos, não tem problema! O importante é se desligar do mundo e curtir o momento a dois. Ficar tranquilos em casa, só vocês, pode ser o melhor dos presentes.

Por Mayara Sakumoto