7 ingredientes amazônicos para usar em sorvetes

Veja como explorar novos sabores com alimentos que tornam a gastronomia brasileira tão única

Ingredientes amazônicos ganham destaque em sorvetes Imagem: Cintia Ynoue | Shutterstock

A Amazônia abriga uma das maiores biodiversidades do mundo, e essa diversidade também aparece na culinária regional. Além de produtos já famosos em todo o país, como o açaí e o cupuaçu, a floresta é o lar de inúmeras frutas, sementes e outros alimentos que oferecem grande valor culinário e nutricional.

Para Carlos Ferreira, fundador da Gelateria Damazônia, localizada em Belém (PA), a diversidade regional é o que torna a gastronomia brasileira tão única. “É preciso valorizar mais os ingredientes locais. Temos diversas regiões com ingredientes riquíssimos em qualidade e sabor”, explica.

Pensando nisso, ele lista sete desses sabores únicos — combinações que traduzem a Amazônia em forma de sorvete e revelam o potencial da floresta como uma potência gastronômica ainda pouco conhecida. Confira!

1. Cupuaçu

Muito utilizado em sucos e doces na região Norte, o cupuaçu é uma fruta nativa do Brasil com aroma intenso e sabor levemente ácido. No gelato, ganha textura cremosa e equilíbrio entre o doce e o azedo, mantendo seu caráter marcante.

2. Castanha-do-pará

Também conhecida como castanha-do-brasil, essa semente rica em nutrientes aparece em versões caramelizadas ou em pastas que entram na composição do gelato. Traz crocância, sabor terroso e leve dulçor natural.

3. Açaí

Mais denso e menos doce do que o que costuma ser consumido no Sudeste, o açaí amazônico é usado puro, sem xaropes industrializados. No gelato, mantém sua cor intensa e sabor característico, com textura que remete ao creme.

4. Bacuri

O bacuri tem polpa amarelada, aroma forte e sabor doce Imagem: Gigoliver | Shutterstock

Fruto típico da região Norte, o bacuri tem polpa amarelada, aroma forte e sabor doce com leve acidez. No gelato, transforma-se em uma sobremesa cremosa, intensa e extremamente aromática, que agrada tanto aos paladares locais quanto aos curiosos por sabores exóticos.

5. Tapioca

Derivada da mandioca e muito presente na culinária amazônica, a tapioca traz textura granulada e leveza ao gelato. Combinada com coco, cria uma experiência que remete ao cuscuz regional, em uma versão gelada que alia tradição e refrescância.

6. Taperebá

Também conhecido como cajá, o taperebá é uma fruta pequena, de cor amarela e sabor intensamente ácido. Seu gelato oferece uma explosão cítrica equilibrada com a doçura natural da base láctea, resultando em uma opção leve e extremamente refrescante.

7. Queijo marajoara

O queijo marajoara artesanal — cremoso e levemente salgado — combina com toques doces que equilibram o paladar. O resultado é um gelato suave, sofisticado e com forte identidade regional.

Por Júlia Vianna