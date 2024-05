7 livros para entreter e ocupar a mente no feriado 

Permita-se relaxar e viajar por meio de histórias épicas e romances que inspiram e aquecem o coração

Investir em boas leituras é uma ótima pedida para aproveitar feriados Imagem: Goksi | Shutterstock

Se você é da turma que prefere relaxar e passar o feriado de Corpus Christi no sossego do lar, que tal investir em uma boa leitura? Essa é a oportunidade que faltava não apenas para descansar, mas, também, para se aventurar em narrativas épicas, thriller de tirar o fôlego e romances bem-humorados que garantem um quentinho no coração.

São obras que têm como foco refletir sobre a complexidade das relações humanas, ao mesmo tempo em que garantem momentos de puro entretenimento. Coloque estes sete títulos na sua wishlist e escolha a leitura que vai te acompanhar:

1. Recalculando a Rota

“Recalculando a Rota” mostra uma jovem da periferia carioca correndo atrás dos próprios sonhos e lidando com sentimentos do passado Imagem: Reprodução digital | Editora Plataforma

Ambientado no subúrbio do Rio de Janeiro, neste romance contemporâneo, a autora Aimee Oliveira narra a história de Vivian, uma jovem da periferia carioca que enfrenta desafios pessoais e profissionais em busca de uma condição de vida melhor. Porém, quando o ex-namorado dela sofre um acidente e é acolhido na casa da moça durante a recuperação, a protagonista precisa lidar com sentimentos do passado enquanto corre atrás dos próprios sonhos.

2. Todas as Minhas Mortes

“Todas as Minhas Mortes” explora temas como sexualidade, amadurecimento e maternidade Imagem: Reprodução digital | Editora Citadel

Com uma narrativa visceral e poética, a artista plástica Paula Klien mergulha na essência feminina por meio da protagonista Laví, que renasce repetidamente entre prazeres e dores. Com toques de humor e uma honestidade brutal, este romance de autoficção desafia as convenções sociais e explora temas como sexualidade, amadurecimento e maternidade. Uma leitura intensa e reflexiva, que celebra a resiliência e a complexidade da existência humana.

3. Os Nossos Refúgios

“Os Nossos Refúgios” mostra descobertas entre uma jovem recém-formada no ensino médio e seu melhor amigo Imagem: Reprodução digital | Victor P. Ribeiro

Neste romance friends-to-lovers, escrito pela best-seller Emma Lord, o leitor conhece Riley, uma jovem recém-formada no ensino médio que se muda para Nova York após ser rejeitada por dez universidades. Em busca de novos sonhos, ao reencontrar o melhor amigo, Tom, eles partem em uma aventura para realizar a “Lista de Refúgios” que escreveram na infância. Entre novas amizades e descobertas, os personagens exploram os próprios sentimentos e descobrem o amor onde menos esperam.

4. Vicente Semente

Em “Vicente Semente”, acompanhamos um menino que, ao lidar com a inveja e a solidão, embarca em uma aventura em uma floresta Imagem: Reprodução digital | Victor P. Ribeiro

Nesta fantasia juvenil, o cineasta Victor P. Ribeiro transporta o leitor para um universo mágico ao misturar fábulas clássicas com elementos culturais brasileiros. A narrativa, que é uma ode ao amadurecimento e à autodescoberta na infância, acompanha Vicente, um menino que, ao lidar com sentimentos de inveja e solidão, embarca em uma aventura na misteriosa Floresta de Mata Preta.

5. Todas as vidas de Tati

“Todas as vidas de Tati” traz reflexões sobre o uso excessivo de redes sociais na adolescência Imagem: Reprodução digital | Editora Polifonia

Ao trazer reflexões sobre o uso excessivo de redes sociais na adolescência, a pedagoga Vanessa Nascimento narra a jornada de Tati, uma jovem pressionada pela mãe para se enquadrar nos padrões estéticos de um corpo perfeito. Depois de um quadro grave de bulimia, a protagonista é enviada ao interior de Pernambuco, onde, longe das redes, aprende a valorizar as pequenas coisas e reconstrói a própria autoestima.

6. Ilhas Flutuantes

“Ilhas Flutuantes” tem trama que expõe a complexidade das relações humanas Imagem: Reprodução digital | Editora Qualis

Escrito por J. L. Amaral, esta é uma trama de vingança, assassinato e laços familiares que convida o leitor a refletir a complexidade das relações humanas. Neste thriller policial, o delegado Vitor investiga um homicídio que o conecta ao próprio passado e ao do irmão gêmeo, o principal suspeito do caso. Entre memórias dolorosas e novos perigos, ele precisa desvendar o mistério antes que o assassino ataque novamente.

7. O Livro dos Mistérios

“O Livro dos Mistérios” combina ensinamentos bíblicos com uma narrativa fictícia Imagem: Reprodução digital | Editora Vida

Em uma jornada de 365 dias, o escritor Jonathan Cahn combina ensinamentos bíblicos com uma narrativa fictícia, guiando o leitor por meio de aventuras épicas que revelam verdades profundas sobre a vida e a espiritualidade. Este devocional oferece ideias sobre propósito, fé e mistérios do universo, ao proporcionar uma odisseia repleta de reflexões profundas sobre a existência humana.

Por Gabriela Cueba