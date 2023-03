7 mitos e verdades sobre consumo de alimentos

Nutricionistas esclarecem questionamentos sobre a forma de nos alimentarmos

Uma alimentação saudável ajuda a proteger contra a má nutrição em todas as suas formas Imagem: Anna Shepulova l Shutterstock

A alimentação tem papel fundamental na qualidade de vida. Contudo, é um tema cercado de dúvidas, mitos e verdades. Por isso, as nutricionistas Myrla Merlo e Mara Cristina de Sousa Miranda esclarecem os principais questionamentos e dão dicas para você se alimentar melhor. Veja!

1. Temperar carnes com limão ajuda a eliminar a gordura?

Mito. O suco de limão apenas deixa a carne mais macia, pois a acidez do limão contribui para a desnaturação das proteínas, ou seja, o limão não tem capacidade de eliminar a gordura da carne.

2. A laranja auxilia na digestão?

Verdade. A laranja é um alimento rico em fibras alimentares, capaz de interferir na digestão de carboidratos, proteínas e gorduras. Quando comemos, por exemplo, uma feijoada que é rica em gordura, as fibras fazem com que boa parte dessa gordura não seja absorvida e, consequentemente, melhora a digestão.

3. Comer sempre os mesmos alimentos pode causar algum dano à saúde?

Verdade. Uma das leis da nutrição é a variedade de alimentos. Quanto maior a variedade de alimentos consumida, maior será a possibilidade de ingestão de diversos nutrientes. A monotonia alimentar causa prejuízos, sem dúvidas!

Carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e sais minerais são fontes alimentares imprescindíveis ao bom funcionamento do corpo (Imagem: Alexander Raths l Shutterstock)

4. Ficar longas horas sem comer ajuda no emagrecimento?

Mito. A gordura é a “moeda” forte do nosso organismo, que será liberada se o organismo estiver funcionando de forma adequada ou se estiver passando por um estresse físico. Pessoas que ficam muito tempo sem comer fazem com que o organismo guarde ainda mais essa gordura para momentos de estresse físico e libere as outras “moedas”, como músculo e glicose circulante.

5. Fazer exercício físico em jejum ajuda a perder peso?

Mito. Isso é muito perigoso. Para que possamos fazer atividade física, o organismo precisa de glicogênio. Se você não der esse “combustível” para seu corpo, e iniciar uma atividade, pode acontecer de você desmaiar, pois seu organismo não dispõe desse “combustível” para trabalhar. Ou, ainda, para encontrar equilíbrio, o seu organismo pode buscar essa energia nos músculos, e não na gordura que você tanto quer eliminar.

6. Vinho tinto faz bem para o coração?

Verdade. Não só o vinho tinto, mas o suco da uva roxa também. O vinho é rico em compostos fenólicos, potentes antioxidantes, que conseguem reduzir a capacidade do plasma à peroxidação lipídica (ação dos radicais livres sob a membrana das células, levando à destruição de sua estrutura e, até mesmo, à morte celular), prevenindo doenças cardiovasculares.

7. Deixar de jantar ajuda a emagrecer?

Mito. O que realmente importa é a quantidade e a qualidade dos alimentos que são ingeridos neste horário. O jantar é uma grande refeição, assim como o café da manhã e o almoço, logo deverá conter todos os nutrientes para se ter um peso saudável. Alimentos ricos em fibras, como os integrais, são boas opções, por ter um baixo índice glicêmico e proporcionar uma maior saciedade.