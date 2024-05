7 motivos importantes para praticar atividades físicas

Os exercícios são fundamentais para prevenir e tratar doenças físicas e mentais

A prática de exercícios traz benefícios ao corpo e à mente Imagem: ViDI Studio | Shutterstock)

A prática de exercícios físicos traz inúmeros benefícios para a saúde e o bem-estar geral, tanto físico quanto emocional. Exercitar o corpo fortalece o sistema cardiovascular e melhora a circulação sanguínea, reduzindo o risco de doenças cardíacas e hipertensão arterial. Além de auxiliar na queima de gordura ao acelerar o metabolismo, a atividade física promove a liberação de endorfinas, neurotransmissores que contribuem para a sensação de bem-estar e melhoram a saúde mental.

Veja, abaixo, 7 motivos para te motivar a praticar exercícios físicos!

1. Melhoram a saúde do coração

Praticar exercícios físicos ajuda a reduzir o risco de doenças cardiovasculares. “A atividade física pode ajudar a melhorar a autoestima e a qualidade de vida das pessoas, além de reduzir a pressão arterial, controlar o peso, melhorar a coagulação sanguínea e aumentar a capacidade cardiorrespiratória. Também é capaz de reduzir o risco de problemas cardíacos, como o AVC (acidente cerebral vascular)”, explica o cardiologista Dr. Rizzieri Gomes.

2. Ajudam no controle de peso

Atividades físicas como corrida e ciclismo ajudam a queimar calorias. Além disso, melhoram o condicionamento. “O treino de corrida ajuda na diminuição do percentual de gordura, o que, para o aluno que almeja hipertrofia muscular, é bastante benéfico, pois ele terá uma definição melhor […]”, explica Rick Soares Vieira, professor especialista em exercícios físicos aplicados à reabilitação cardíaca e a grupos especiais.

3. Fortalecem os ossos

A musculação e os exercícios físicos de alta intensidade aumentam a força muscular e a densidade óssea, proporcionando mais suporte aos ossos e ajudando a prevenir doenças como a osteoporose. “O exercício regular e sistemático de sobrecarga melhora a função das células musculares esqueléticas, induzindo estresse nos ossos, modulando o metabolismo ósseo, aumentando o volume sanguíneo intraósseo, facilitando a troca de cálcio entre as células ósseas (osteoclastos e osteoblastos) juntamente com fatores de crescimento, estimulando a atividade de produção de matriz óssea”, diz o ginecologista Dr. Igor Padovesi.

4. Fortalecem o sistema imunológico

A prática regular de exercícios moderados fortalece o sistema imunológico. Isso, por sua vez, torna o corpo mais resistente a infecções e doenças ao aumentar a produção de células de defesa e melhorar a resposta do organismo contra agentes patogênicos.

O exercício físico melhora a qualidade do sono Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock

5. Melhoram a qualidade do sono

Exercitar-se ajuda a regular o ciclo do sono, o que contribui para uma melhor recuperação física e mental. “Os exercícios físicos promovem um efeito relaxante no corpo e na mente, reduzindo a tensão e proporcionando uma sensação de tranquilidade, que contribui para uma qualidade de sono aprimorada”, explica Lucas Meireles, coordenador do Tonus Gym – rede de Studios do Grupo Smart Fit, voltada para a musculação.

6. Auxiliam na saúde mental

Praticar exercícios libera endorfinas (neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar), o que ajuda a reduzir os sintomas de ansiedade, depressão e estresse. “Ao se exercitar, você libera endorfinas, hormônios relacionados ao prazer e ao estado de felicidade. Essa liberação hormonal pode ajudar a melhorar o humor, reduzir o estresse e aumentar a sensação geral de bem-estar”, afirma Lucas Meireles.

7. Aumentam a energia

A prática regular de exercícios melhora a eficiência do sistema cardiovascular e respiratório, resultando em níveis de energia mais elevados e na redução da sensação de fadiga. Isso ocorre devido ao aumento da capacidade de transporte de oxigênio pelo sangue e à melhoria da função pulmonar.

Pratique exercícios com segurança

Iniciar uma rotina de exercícios físicos sem orientação pode acarretar diversos riscos à saúde. O mais recomendável é procurar um profissional da área de saúde para auxiliar na elaboração de um cronograma de exercícios adaptado ao ritmo do corpo, visando evitar lesões, sobrecarga e assegurar uma prática segura e eficaz.

“Quando um professor vai elaborar um treino, leva diversos fatores em consideração: objetivo, rotina, e o descanso deve estar nessa periodização, conforme a necessidade de cada um”, explica José Corbini, personal trainer.