7 motivos para beber mais água

Ela é essencial para a saúde humana e está diretamente relacionada ao bem-estar físico e mental

Beber água é primordial para saúde Imagem: fizkes | ShutterStock

A água é um elemento essencial para a saúde humana, sendo fundamental para manter o corpo funcionando corretamente. A falta dela pode levar a desidratação, que pode causar sintomas como fadiga, tontura, dor de cabeça e, até mesmo, problemas mais graves, como insuficiência renal. Por isso, é fundamental beber água regularmente e manter o corpo sempre bem hidratado para garantir uma boa saúde e bem-estar.

A seguir, as nutricionistas Grasiela Maia, Mônica Dalmácio e Gabriela Rebello listam outros benefícios do consumo regular de água. Confira!

1. Hidratação

Auxilia na eliminação de metabólitos tóxicos, no transporte de vitaminas e minerais. Logo, melhora a hidratação do organismo como um todo: células, pele, cabelos etc.

2. Emagrecimento

Auxilia no aumento da taxa do metabolismo basal, o que reflete no controle do peso.

3. Digestão

Auxilia na regulação do intestino e na redução dos gases.

Consumir água é importante para a imunidade do corpo (Imagem: Anna Selina | ShutterStock)

4. Imunidade

Quando o corpo recebe a quantidade adequada de água, melhora o sistema imunológico. Assim, ele pode lutar contra doenças como gripe, cálculos renais e ataque cardíaco. O consumo adequado de água também contribui para prevenir doenças renais, enxaqueca, problemas articulares, disfunção intestinal, dentre outras.

5. Pele mais saudável

A água ajuda a repor os tecidos da pele, bem como a hidratá-la e a aumentar sua elasticidade. Também ajudará com cicatrizes, acnes, rugas, celulites e outros sintomas do envelhecimento. Quando o corpo recebe água suficiente, a pele estará hidratada, refrescada, suave e brilhante.

6. Desintoxicação

A água é fundamental para o bom funcionamento do organismo, participando de funções vitais como regulação da temperatura corporal, transporte de nutrientes e eliminação de toxinas.

7. Movimento corporal

A água participa também da lubrificação das articulações, redução do edema corporal, promove saciedade e contribui para o bom funcionamento do intestino.