7 partes do corpo em que esquecemos de aplicar o protetor solar

Dermatologista explica como utilizar corretamente o produto para evitar danos à pele

Esquecer de aplicar protetor solar em algumas regiões do corpo pode causar danos à saúde Imagem: StoryTime Studio | Shutterstock

A pele é o maior órgão do corpo humano e, por isso, deve receber os devidos cuidados para evitar problemas como o envelhecimento precoce e o mais grave: câncer de pele. Uma maneira de fazer isso é aplicando o protetor solar diariamente. No entanto, um erro comum é usar o produto somente em algumas partes do corpo, o que compromete a sua efetividade.

Por isso, convidamos a dermatologista Dra. Ana Maria Pellegrini, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), para explicar quais são as áreas mais esquecidas e por que elas não devem ser negligenciadas. Confira!

1. Pálpebras dos olhos

As pálpebras e, também, a região dos olhos viraram preocupação mundial pelo aumento da incidência de câncer de pele, que já chega a 10% nessas áreas frequentemente negligenciadas, segundo pesquisa de 2017 da Universidade de Liverpool. O estudo constatou que, ao passar filtro solar no rosto, a tendência é esquecer cerca de 10% da face.

“Uma proteção solar adequada deve ser feita efetivamente com a cobertura de todo o rosto, além do uso de chapéus e principalmente óculos de sol, já que a área dos olhos tem uma pele extremamente fina e suscetível a danos, inclusive câncer”, explica a dermatologista.

2. Nariz

Tanto a ponta quanto a lateral do nariz não podem ser esquecidas. “Há uma tendência de negligenciar todo o contorno do nariz ou passar rápido demais pela região. Essa é uma área em que não podemos economizar; nem esquecer de passar no contorno das narinas. O câncer de pele também pode surgir nessa região”, explica a médica.

3. Lábios

Os lábios, além de serem constituídos por uma pele muito fina e sem glândulas sebáceas, estão muito expostos à radiação solar. “Quando ocorre câncer de pele nos lábios, em aproximadamente 90% dos casos, ele ocorre no lábio inferior; e o tipo mais comum de câncer de pele nos lábios é o carcinoma espinocelular. Por todos esses motivos, é importantíssimo aplicar protetor específico para a região dos lábios com FPS 30 ou maior, diariamente, e reaplicar a cada 2 horas ou após comer ou beber”, explica a Dra. Ana Maria Pellegrini.

4. Orelhas

Você se lembra da última vez em que passou protetor solar nas orelhas? “Essa é uma região muito esquecida, mas que, principalmente para os homens ou mulheres de cabelo curto, é muito exposta. E, quando passar o protetor solar, o paciente não deve esquecer de estender a aplicação do produto até a parte de trás da orelha”, destaca a médica.

A pele do pescoço é mais sensível, por isso o protetor solar deve sempre ser aplicado nessa região Imagem: aslysun | Shutterstock

5. Pescoço

De acordo com a dermatologista, a pele do pescoço e colo é muito fina e sensível devido à menor quantidade de glândulas sebáceas. Por isso, envelhece mais rápido do que outras áreas do corpo. “Muitos pacientes acreditam que o pescoço é uma área de ‘sombra natural’, mas isso não é verdade. A região também é atingida pela radiação e diversos estudos já apontaram que a areia e a água do mar e da piscina são capazes de refletir a luz solar”, destaca a profissional.

6. Cotovelo

A dermatologista explica que a área do cotovelo é frequentemente negligenciada. “Os pacientes não costumam envolver o braço todo na hora de aplicar o fotoprotetor. E isso é perigoso, pois os cotovelos são áreas com poucas glândulas sebáceas, naturalmente mais secas, e mais suscetíveis aos danos ambientais. Como são áreas de dobra e atrito, também são mais propensos a desenvolver manchas”, esclarece a Dra. Ana Maria Pellegrini.

7. Glúteos

Você sabia que o protetor solar deve ser aplicado antes da roupa? Nem sempre o material de sungas, biquínis e maiôs é eficiente para proteger a pele, o que pode deixar as áreas íntimas queimadas, vermelhas e sensíveis. “A forma certa de aplicar o protetor solar é 30 minutos antes da exposição solar, sem roupa, de maneira uniforme, espalhando bem e evitando acúmulos em algumas áreas. Ele deve ser aplicado em todo corpo”, diz a médica.

Qual é a quantidade de protetor ideal para proteger a pele?

Por fim, a Dra. Ana Maria Pellegrini lembra que, conforme dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a quantidade de protetor solar indicada para cada parte do corpo é:

1 colher de chá de protetor solar no rosto, no pescoço e na cabeça;

1 colher de chá de protetor para a parte da frente do tronco e outra para a parte de trás;

1 colher de chá para cada braço;

1 colher de chá para a parte da frente de cada perna e outra para a parte de trás de cada perna.

Por Pedro Del Claro