7 plantas seguras para decorar o quarto do bebê

Além de trazer harmonia e beleza ao ambiente, essas espécies promovem o bem-estar da criança

Plantas podem ser usadas no quarto do bebê Imagem: @isaqueot

Introduzir plantas no quarto do bebê pode trazer diversos benefícios tanto para o espaço quanto para a criança. Além de adicionar um toque de natureza e estética agradável ao ambiente, elas também oferecem vantagens que podem contribuir para o bem-estar e desenvolvimento saudável da criança.

Em primeiro lugar, as plantas têm a capacidade de melhorar a qualidade do ar interior, filtrando impurezas e liberando oxigênio durante o processo de fotossíntese. Isso cria um ambiente mais saudável e propício para a respiração, o que é especialmente importante para bebês, que têm sistemas respiratórios ainda em desenvolvimento. Além disso, a presença de plantas pode ajudar a manter níveis adequados de umidade no ambiente, evitando o ressecamento das vias aéreas.

Atriz usa plantas na decoração do quarto do filho

A atriz Carol Macedo, conhecida por atuar em novelas como “Malhação – Viva a Diferença” e “Passione”, por exemplo, escolheu uma decoração simples com detalhes naturais e tema de leão para o quarto do primeiro filho. E o detalhe que mais chamou a atenção: a nova mamãe inseriu plantas no ambiente.

Segundo Rayra Lira, paisagista responsável pelo projeto do quarto, a plantinha utilizada foi a árvore-da-felicidade. Famosa por trazer harmonia ao lar e aos moradores, essa planta é bela, simbólica e de fácil cultivo, ajustando-se facilmente a espaços internos.

Segundo a tradição, essa árvore atrai prosperidade e mantém a alegria residindo na casa de forma contínua. Para intensificar os sentimentos de harmonia, recomenda-se plantar duas mudas no mesmo vaso, explica a paisagista.

“Assim, você pode ficar com uma planta e dar a outra de presente para uma pessoa querida. Para os japoneses, a árvore vai trazer para a casa realizações e boa sorte, basta passar por ela para ser abençoado”, destaca Rayra.

Plantas favorecem a decoração do quarto do bebê (Imagem: @isaqueot)

Espécies para decorar o quarto infantil

Rayra Lira alerta que, ao decorar o quarto do bebê com plantas, é importante escolher espécies que sejam seguras e não representem riscos à saúde da criança. A seguir, a profissional lista algumas opções que podem ser usadas nesse tipo de ambiente. Confira!

1. Lavanda

Além de ser uma planta bonita, a lavanda tem um aroma suave e relaxante que pode ajudar a acalmar o bebê.

2. Jasmim

Com sua fragrância doce, o jasmim também pode contribuir para um ambiente tranquilo no quarto do bebê.

3. Hera-do-diabo (Hedera helix)

Essa é uma planta trepadeira que pode ser cultivada em vasos suspensos, evitando o acesso direto do bebê.

4. Babosa (Aloe vera)

A babosa é uma planta popular que possui propriedades medicinais, mas é importante mantê-la fora do alcance da criança devido às suas folhas pontiagudas.

5. Violeta

Essa flor delicada e colorida pode ser uma opção segura quando colocada fora do alcance do bebê.

6. Planta-jade (Crassula ovata)

Essa é uma suculenta popular, de fácil cuidado e pode ser mantida em uma prateleira alta ou móvel.

7. Peperômia

Outra planta de fácil manutenção, a peperômia é ideal para ambientes internos.

“Lembre-se de verificar se as plantas escolhidas não são tóxicas para bebês ou animais de estimação, pois a segurança é a principal prioridade. Mantenha as plantas fora do alcance das crianças e certifique-se de que o quarto tenha uma ventilação adequada para garantir o bem-estar do bebê. Em caso de dúvida, consulte um especialista em jardinagem ou pesquise informações sobre a segurança das plantas escolhidas”, finaliza Rayra.

Por Sarah Monteiro