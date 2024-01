7 posturas de yoga para relaxar o corpo e a mente

Veja como essa prática milenar pode ser benéfica para a saúde física e mental

A prática de yoga ajuda a harmonizar o corpo e a respiração Imagem: Roman Chazov | Shutterstock

O yoga funciona como um tipo de exercício físico que harmoniza corpo, mente e respiração, com entonação de mantras. “Tudo isso faz parte da linha que pratico, chamada de Hatha Yoga, em que o corpo é tido como um templo que deve ser bem cultivado. Portanto, são inúmeros seus benefícios físicos e mentais, uma vez que o yoga entende o ser como integral, ou seja, corpo, mente e espírito em harmonia”, explica Romulo Carrer, musicoterapeuta e instrutor de yoga.

Vantagens da prática de yoga

Segundo o instrutor de yoga, mente e espírito são indissociáveis na visão dessa prática milenar. “Na parte física, a pessoa pode notar nas primeiras práticas sensações de bem-estar, alongamento de músculos e tendões, que culminam no relaxamento e em uma sensação de conforto com o próprio corpo. Com a prática regular, é possível desenvolver a musculatura de maneira equilibrada, trazendo força e beleza, corrigir desvios posturais, melhorar o equilíbrio etc.”, enumera.

Mas, para Romulo Carrer, o yoga vai muito além dos exercícios físicos. “Buscar yoga apenas pelos benefícios físicos é como comer a casca da banana e deixar a parte mais gostosa”, completa. Segundo ele, a prática é a cessação do turbilhão da mente. “O verdadeiro objetivo do Yogy é samadhi, palavra em sânscrito que denota o estado pleno de bem-aventurança e união do Ser individual com o Ser transcendental”, analisa.

Yoga no tratamento emocional

Como trabalha o corpo todo, essa prática pode ajudar no tratamento de doenças como a depressão. “Por contar com elementos dos exercícios físicos moderados associados à meditação. O conjunto de técnicas em sequências coerentes pode se fazer necessário e mais eficaz do que técnicas isoladas, tais como praticar só ásanas (posturas) ou só pranayamas (técnicas respiratórias)”, explica Gerson Daddio, professor de yoga.

Segundo ele, a compreensão de como fazer é mais relevante do que a técnica em si. “Pois a concentração no momento presente ressignifica as experiências dos praticantes, evitando as frustrações nascidas de expectativas que se projetam para além do que presenciamos aqui e agora”, completa.

Viva o agora

O yoga pode ser uma excelente opção para quem busca o autoconhecimento, deseja acalmar os pensamentos e/ou sofre com quadros de ansiedade. “Yoga nos ensina a manter o foco no que está acontecendo agora, pois é, de fato, o único momento que existe”, explica Romulo Carrer.

Posturas para relaxar

A seguir, aprenda algumas posturas de yoga. Fáceis, elas te ajudarão a relaxar e focar no momento presente.

1. Postura da borboleta

Postura da borboleta Imagem: LTim | Shutterstock

Sente-se com as plantas dos pés unidas à frente, tentando levar os joelhos o mais próximo do solo possível. Se necessário, empurre-os enquanto permanece por 1 minuto com a respiração profunda. Mantenha a coluna reta e evite se movimentar enquanto permanece na postura.

2. Postura do gato e da vaca

Postura do gato e da vaca Imagem: fizkes | Shutterstock

Apoiada sobre os joelhos e as mãos, expirando, recolha o queixo ao peito enquanto encolhe o ventre e arredonde a coluna. Inspirando, olhe para o teto e afunde a coluna, soltando o ventre em direção ao chão. Repita 5 vezes.

3. Postura do cachorro olhando para baixo

Postura do cachorro olhando para baixo Imagem: fizkes | Shutterstock

Coloque-se como na postura do gato, com os joelhos afastados e em linha com os quadris e mãos no chão, em linha com os ombros. Vire os dedos dos pés para dentro e, expirando, eleve os quadris em direção ao teto. Em seguida, empurre os calcanhares para o solo. Afunde bem a cabeça entre os braços. Inspirando, volte a ficar de quatro, apoiando os joelhos no solo. Repita lentamente por 5 vezes com a respiração bem profunda.

4. Postura do abdômen

Deite-se, abra os braços em cruz e recolha as coxas contra o corpo. Expirando, leve as pernas para a esquerda. Inspirando, traga-as para o centro, expirando, leve-as para a direita. Repita 5 vezes de cada lado e relaxe com os joelhos flexionados e os pés no solo.

5. Postura invertida

Postura invertida Imagem: Jantira Namwong | Shutterstock

Coloque uma toalha de banho dobrada em quatro partes debaixo dos quadris e apoie as pernas contra uma parede. Permaneça assim de 15 a 30 respirações lentas. Desfaça a postura lentamente e permaneça deitado de lado por alguns instantes. Evite elevar a cabeça imediatamente após desfazer a postura.

6. Postura da ponte

Postura da ponte Imagem: Stock-Asso | Shutterstock

Deitado, com os joelhos flexionados e afastados entre si, mãos tocando os calcanhares, inspirando, eleve os quadris e permaneça nessa posição por 3 respirações longas e profundas. Para voltar, desça o corpo lentamente, observando o movimento de cada centímetro do corpo, voltando ao chão, até chegar aos quadris.

7. Postura de relaxamento

Postura de relaxamento Imagem: UvGroup | Shutterstock

Deite-se e, se desejar, cubra-se para relaxar. Mantenha as pernas afastadas entre si, os braços também afastados do corpo e as palmas das mãos voltadas para cima. Empurre a região lombar em direção ao solo e puxe o queixo em direção ao peito. Permaneça nesta posição, fazendo uma contagem regressiva de suas respirações, indo de 30 a 0. Então, respire fundo, se espreguice e levante para continuar seu dia.