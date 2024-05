Algumas áreas são conhecidas por oferecer grandes salários, exigindo alto nível de habilidades, educação e experiência

Apesar de depender de diversos fatores, algumas profissões tendem a ser mais lucrativas a longo prazo Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

No Brasil, as profissões mais bem pagas podem depender de muitos fatores, como demanda do mercado, empresas, tempo de experiência dos profissionais e estado. Mesmo assim, é possível citar campos que, em geral, tendem a ser mais lucrativos, oferecendo alta remuneração ao longo do tempo.

Confira, abaixo, 7 profissões mais bem pagas no Brasil!

1. Médico especialista

Médicos de especialidades como neurocirurgia, cardiologia, intervencionista, cirurgia plástica, entre outras, tendem a ter altos salários, com mais de R$ 15 mil mensais, podendo ultrapassar R$ 20 mil, dependendo da especialidade e do local de trabalho.

2. Diretor-executivo (CEO)

CEO de grandes empresas têm salários mensais em torno ou acima de R$ 35 mil, além de bonificações e outras remunerações.

3. Engenheiro de petróleo

Profissionais atuantes na indústria do petróleo podem ter salários que ultrapassam R$ 15 mil, dadas a complexidade e a demanda do setor, principalmente para cargos de liderança.

4. Advogado sênior

Advogados de grandes escritórios e empresas em posições de chefia podem ter salários entre R$ 8 mil e R$ 20 mil mensais, dependendo da especialização e experiência do profissional.

Profissionais de Tecnologia da Informação com experiência e especialização podem ganhar mais de R$ 10 mil por mês Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock

5. Gerente de TI

Profissionais de Tecnologia da Informação com experiência e especialização podem ganhar mais de R$ 10 mil por mês, especialmente em setores como finanças, telecomunicações e consultoria.

6. Piloto de avião

Pilotos de companhias aéreas comerciais podem receber valores mensais que variam de R$ 10 mil a mais de R$ 30 mil, dependendo da empresa, do tipo de aeronave e do tempo de voo.

7. Consultor financeiro

Consultores financeiros que atendem clientes de alto patrimônio ou empresas podem ter faturamento mensal superior a R$ 10 mil, além de comissões e bônus.