7 raças de cachorro de origem japonesa

Cães do Japão encantam por sua aparência distinta, história milenar e temperamento leal

Estes cães se tornaram ícones da cultura japonesa por suas características marcantes Imagem: Julija Kumpinovica | Shutterstock

O mundo canino é rico em diversidade e cada país desenvolveu, ao longo da história, raças que se adaptaram ao seu clima, território e estilo de vida. O Japão, por exemplo, é berço de algumas das raças de cachorro mais antigas e simbólicas do planeta. Eles não apenas desempenharam papéis fundamentais na caça e na proteção das aldeias, como também se tornaram ícones da cultura japonesa por suas características físicas marcantes e temperamento leal.

A relação dos japoneses com os cães é construída sobre valores como respeito, espiritualidade e companheirismo. Algumas raças nativas são tão importantes para a história e a identidade cultural do país que foram reconhecidas como “Monumentos Naturais” pelo governo japonês, como o akita inu, o shiba inu, o kai ken, o kishu ken, o hokkaido inu e o shikoku ken. Isso significa que esses animais são protegidos e celebrados por sua contribuição ao patrimônio nacional.

A seguir, conheça algumas raças japonesas que continuam conquistando o coração de tutores ao redor do mundo!

1. Akita inu

O akita inu é uma das raças mais emblemáticas do Japão Imagem: Olga Aniven | Shutterstock

O akita inu é uma raça originária da província de Akita, no norte do Japão, e uma das mais emblemáticas do país. Criado inicialmente para caçar ursos e proteger residências, é conhecido por seu porte imponente, com machos que podem chegar a 67 cm de altura e pesar até 50 kg.

Sua pelagem é espessa, dupla e resistente ao frio, nas cores branco, vermelho, tigrado ou gergelim. Tem cabeça larga, orelhas triangulares voltadas para frente e olhos pequenos. O comportamento do akita é reservado, nobre e protetor, sendo extremamente fiel ao tutor.

2. Shiba inu

O shiba inu é a menor raça japonesa Imagem: OlesyaNickolaeva | Shutterstock

O shiba inu é a menor e uma das mais antigas raças japonesas, originária das regiões montanhosas do Japão. Com cerca de 35 a 40 cm de altura e peso entre 7 e 10 kg, apresenta corpo compacto, musculoso e muito ágil. Sua pelagem é densa e dupla, com cores como vermelho, preto com castanho, gergelim ou creme.

Os olhos triangulares e a cauda enrolada sobre o dorso são marcas registradas da raça. Inteligente e independente, o shiba possui forte instinto de caça, é territorialista e tende a ser teimoso. Apesar disso, é extremamente leal e afetuoso com o tutor, sendo ideal para pessoas pacientes e firmes no adestramento.

3. Kishu ken

O kishu ken é um cão silencioso e muito fiel à sua família Imagem: Molica_an | Shutterstock

Natural das regiões montanhosas de Kishu, no sul do Japão, o kishu ken é uma raça tradicionalmente usada na caça de javalis e cervos. De porte médio, atinge entre 43 e 55 cm de altura e tem corpo atlético, focinho alongado e orelhas eretas. A pelagem é curta, reta e densa, com colorações como branco, vermelho ou gergelim.

É um cão silencioso, equilibrado e muito fiel à sua família. Apesar da aparência serena, ainda mantém o instinto de caça bem desenvolvido e, por isso, requer passeios com guia e atenção à convivência com outros animais. Com o tutor, cria uma conexão forte, demonstrando afeto e proteção.

4. Hokkaido inu

O hokkaido inu é uma das raças mais resistentes ao frio Imagem: Happy monkey | Shutterstock

O hokkaido inu, também chamado de ainu ken, surgiu na ilha de Hokkaido e é uma das raças mais resistentes ao frio. Com porte médio, musculatura robusta e altura entre 45 e 52 cm, apresenta pelagem espessa e reta, ideal para climas gelados. Suas cores variam entre branco, vermelho, preto, tigrado e gergelim. Os olhos são pequenos e escuros, as orelhas triangulares e a cauda, enrolada.

Originalmente criado para a caça em áreas montanhosas, é extremamente leal, destemido e territorialista. Cria laços profundos com o tutor e pode ser reservado com estranhos, sendo um excelente cão de guarda. Requer estímulos físicos e mentais regulares.

5. Kai ken

O kai ken é uma raça rara e antiga, apelidada de “tigre japonês” Imagem: Lindsay VG | Shutterstock

O kai ken é uma raça rara e antiga, originária da província de Yamanashi, onde era usado na caça de animais como javalis e veados. De porte médio, com altura entre 43 e 56 cm, possui corpo ágil, musculoso e uma pelagem tigrada única, que lhe rendeu o apelido de “tigre japonês”. A pelagem é densa e de comprimento médio, com tons que vão do preto ao marrom.

Este cachorro é extremamente leal, alerta e reservado, criando um vínculo muito forte com o tutor. Sua inteligência facilita o adestramento, mas exige socialização precoce. É ativo e precisa de espaço e atividades diárias para se manter equilibrado.

6. Shikoku ken

O shikoku ken é um cão inteligente e corajoso Imagem: Anastasiia Cherniavskaia | Shutterstock

Originário da ilha de Shikoku, o shikoku ken foi criado para caçar animais grandes, como javalis. De porte médio, mede entre 45 e 55 cm e possui corpo magro e musculoso. A pelagem é dupla, densa e de comprimento médio, com colorações gergelim, preto e branco. O focinho é pontudo, as orelhas são pequenas e eretas, e a cauda é enrolada.

É um cão inteligente, corajoso e extremamente fiel ao tutor. Pode ser reservado com pessoas estranhas e um pouco dominante, por isso é importante educá-lo com firmeza e consistência. Precisa de bastante exercício e é ideal para tutores ativos.

7. Tosa inu

O tosa inu tem porte gigante, mas é um cachorro calmo Imagem: RobertArt | Shutterstock

O tosa inu é a maior raça japonesa e surgiu na região de Tosa, no século XIX, para participar de lutas caninas. Tem porte gigante, podendo ultrapassar os 60 kg e medir mais de 60 cm. Seu corpo é musculoso, a pele é solta e a pelagem é curta, geralmente em tons de vermelho, marrom ou preto.

Apesar do passado como cachorro de combate, o tosa é calmo, silencioso e controlado. Com o tutor, demonstra lealdade e docilidade, mas é naturalmente desconfiado com estranhos. Devido ao tamanho e força, precisa de tutores experientes e responsáveis, além de bastante espaço para viver.