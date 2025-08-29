7 raças de cachorro do grupo galgo 

Cães elegantes e ágeis que unem velocidade, afeto e uma beleza inconfundível

Os cachorros galgos surpreendem por seu temperamento calmo, afetuoso e silencioso Imagem: Natallia Yaumenenka | Shutterstock

Os galgos são cachorros que pertencem a um grupo especial conhecido como sighthounds, ou cães de visão. Diferentemente da maioria das raças de caça, que usavam o olfato para encontrar suas presas, eles caçavam principalmente com os olhos e contavam com um corpo extremamente adaptado para correr em alta velocidade. Com aparência alongada, peito profundo, pernas longas e musculosas, esses cães são verdadeiros atletas do mundo canino.

Apesar da fama de corredores velozes, os galgos surpreendem por seu temperamento calmo, afetuoso e silencioso. Eles costumam ser tranquilos dentro de casa, adoram descansar ao lado do tutor e criam laços profundos com a família. Muitas raças do grupo são antigas, com histórias que remontam à nobreza.

A seguir, conheça algumas raças de cachorro do grupo galgo!

1. Greyhound

O greyhound gosta de tirar longas sonecas, é discreto e quase não late Imagem: BIGANDT.COM | Shutterstock

O greyhound, também chamado de galgo inglês, é o galgo mais famoso e reconhecido do mundo. Originário do Reino Unido, ele foi desenvolvido para caçar animais rápidos, como lebres e cervos, e mais tarde passou a ser usado em corridas. É um cão alto e elegante, com altura entre 68 e 76 cm e peso que varia de 27 a 40 kg. Seu corpo é magro, aerodinâmico e com musculatura bem definida. A pelagem é curta, fina e pode ter várias cores, como branco, preto, cinza e tigrado.

Apesar do passado como competidor, o greyhound é extremamente tranquilo dentro de casa. Gosta de tirar longas sonecas, é discreto e quase não late. Com o tutor, é carinhoso e fiel, mas pode ser reservado com estranhos. Precisa de passeios diários e adora correr em ambientes seguros. É ideal para famílias que buscam um cachorro sensível e sereno, mas com espírito atlético.

2. Whippet

O whippet adora o colo do tutor e se dá bem com crianças Imagem: nik174 | Shutterstock

O whippet é considerado uma versão menor do greyhound, mas com personalidade própria. Surgiu na Inglaterra no século XIX, a partir do cruzamento entre greyhounds e outras raças menores, com o objetivo de criar um cão rápido e compacto para caçar coelhos. Mede entre 44 e 51 cm e pesa de 10 a 15 kg. Sua pelagem é curta, macia e apresenta grande variedade de cores.

É um cachorro extremamente afetuoso, que adora o colo do tutor e se dá bem com crianças. Ao ar livre, gosta de correr em alta velocidade, mas em casa é calmo, dorminhoco e muito discreto. Raramente late e se adapta facilmente a apartamentos. É sensível ao frio devido à falta de subpelo, então merece roupinhas nos dias gelados.

3. Galgo espanhol

O galgo espanhol é calmo, discreto e bastante doce com pessoas de confiança Imagem: Heidi Bollich | Shutterstock

O galgo espanhol é uma raça tradicional da Espanha, criada há séculos para caçar lebres nas planícies do país. É um cão de porte médio a grande, com altura entre 60 e 70 cm e peso que varia de 23 a 30 kg. Seu corpo é magro, com musculatura fina e patas longas. A pelagem pode ser curta e lisa, ou dura e áspera, e as cores são variadas — do dourado ao tigrado escuro.

O temperamento do galgo espanhol é calmo, discreto e bastante doce com pessoas de confiança. É reservado com estranhos e muito sensível a ambientes agitados. Gosta de conforto, carinho e de manter uma rotina tranquila. Apesar da origem caçadora, é pacífico e se adapta bem a outros animais.

4. Borzoi

O borzoi é silencioso, educado e muito calmo Imagem: volofin | Shutterstock

O borzoi, também conhecido como galgo russo, é uma raça de aparência majestosa e imponente, desenvolvida na Rússia czarista para caçar lobos em regiões geladas. É um galgo de grande porte, podendo chegar a 85 cm de altura e pesar entre 35 e 47 kg. Seu corpo é longo e elegante, com pelagem ondulada e sedosa que exige escovação frequente. As cores são diversas, incluindo branco, dourado, cinza e preto.

Apesar do porte nobre, o borzoi é silencioso, educado e muito calmo. Tem personalidade reservada, mas se apega profundamente à família. Não gosta de ambientes agitados ou barulhentos. É um cachorro sensível, que precisa de passeios regulares e aprecia longas caminhadas ao ar livre.

5. Saluki

O saluki é reservado, refinado e gentil Imagem: Svetlay | Shutterstock

O saluki é uma das raças mais antigas do mundo, reverenciada em civilizações como o Egito e a Mesopotâmia. Era o cachorro preferido da nobreza árabe, usado para caçar gazelas no deserto. Mede de 58 a 71 cm e pesa até 30 kg. É esbelto e elegante, com orelhas caídas e pelagem sedosa, especialmente nas orelhas, cauda e patas. Também existem variações de pelagem curta.

O temperamento do saluki é reservado, refinado e gentil. Pode ser um pouco tímido com pessoas desconhecidas, mas é muito leal e afetuoso com os tutores. Tem energia moderada, gosta de correr com liberdade, mas também valoriza o conforto e a tranquilidade.

6. Galgo afegão

O galgo afegão é brincalhão, sensível e adora correr Imagem: Natallia Yaumenenka | Shutterstock

O galgo afegão é uma raça com aparência exótica e nobre, originária das regiões montanhosas do Afeganistão. Era usado para caçar em terrenos difíceis, o que moldou sua resistência física e agilidade. Pode atingir até 74 cm de altura e pesar cerca de 25 a 27 kg. Sua característica mais marcante é a pelagem longa, fina e sedosa, que cobre todo o corpo.

É um cão de personalidade independente, mas que desenvolve uma forte ligação com a família. Costuma ser reservado, elegante e até um pouco teimoso. Apesar disso, é brincalhão, sensível e adora correr. A pelagem exige escovação regular e banhos frequentes.

7. Galgo italiano

O galgo italiano é muito ativo e veloz Imagem: Kwadrat | Shutterstock

O galgo italiano é o menor representante do grupo galgo e tem uma aparência delicada e graciosa. Originário da Itália, existe há mais de dois mil anos e era popular entre nobres romanos e renascentistas. Mede entre 32 e 38 cm e pesa cerca de 4 a 5 kg. Possui corpo magro, patas finas, pescoço longo e pelagem curta e lisa, geralmente em tons de cinza, preto ou bege.

Apesar do porte pequeno, o galgo italiano é muito ativo e veloz. Gosta de correr, brincar e se aninha com prazer no colo do tutor. É um cachorro muito apegado, sensível e que busca constante companhia. Pode ser um pouco tímido e não gosta de ambientes agitados.