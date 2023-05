7 raças de cachorro que custam caro

Conheça as principais características desses cães e os seus respectivos valores

Samoieda Imagem: Julia Pavaliuk | Shutterstock

Os cachorros são animais queridos por muitas pessoas em todo o mundo, e algumas raças específicas são consideradas verdadeiros tesouros por seus tutores. Inclusive, algumas delas podem custar valores bem altos. A seguir, conheça algumas delas!

1. Samoieda

O samoieda é uma raça de cão originária da Sibéria, conhecida por sua pelagem branca e exuberante, que lhe confere uma aparência majestosa. Além disso, eles são animais brincalhões e muito afetuosos, adorando estar perto de seus tutores. Dependendo de sua linhagem, a raça pode chegar a custar entre R$ 4 e R$ 8 mil.

2. Bulldog inglês

É uma raça de cão originária da Inglaterra, que se destaca por sua aparência robusta e pelo seu focinho achatado. Apesar de parecer intimidador, é um animal muito dócil e amigável, adorando estar perto de seus tutores. Eles são animais muito tranquilos e calmos, o que os torna ótimos para apartamentos ou ambientes menores. O bulldog inglês pode custar entre R$3 e R$8 mil.

3. Dogue alemão

O dogue alemão, também conhecido como grande dinamarquês, é um cão originário da Alemanha, que se destaca por sua aparência imponente e grande porte. É considerado uma das raças mais altas do mundo, podendo alcançar mais de um metro de altura. Ele pode custar entre R$ 1.500 e R$ 4 mil.

4. Cavalier king charles spaniel

Este cão é muito brincalhão e carinhoso, e é muito procurado por sua beleza e temperamento dócil. Alguns cães dessa raça podem chegar a custar cerca de R$ 7 mil.

5. Chow chow

Chow chow (Imagem: Sue Thatcher | Shutterstock)

Esta é uma raça de origem chinesa, conhecida por sua pelagem densa e exótica, além da personalidade independente. Geralmente, é considerado um animal reservado, e pode parecer distante com estranhos. Porém, com os tutores, é muito leal e afetuoso. Dependendo de sua linhagem, o chow chow pode custar até R$ 5 mil.

6. Rottweiler

É uma raça forte conhecida pela lealdade e habilidades de proteção. Rottweilers são cães inteligentes e altamente treináveis, que precisam de muito exercício e estimulação mental. Eles têm uma pelagem curta e densa, que é preta com manchas marrons avermelhadas. Alguns deles podem custar até R$ 13 mil.

7. Mastim tibetano

Este cão é originário do Tibete. É uma das maiores raças de cães do mundo, com alguns pesando mais de 150kg. Eles têm uma pelagem densa e uma aparência majestosa. São excelentes cães de guarda e podem ser territorialistas. O mastim tibetano chega a custar R$ 1,5 milhão.