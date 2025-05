7 raças de gato ideais para quem tem cachorro 

Descubra quais felinos têm temperamento e personalidade que favorecem uma convivência pacífica com cães

Algumas raças de gatos são naturalmente mais sociáveis e tolerantes a cachorros Imagem: otsphoto | Shutterstock

Gatos e cachorros são frequentemente vistos como opostos no mundo dos pets, mas essa ideia nem sempre corresponde à realidade. Com um ambiente equilibrado e o respeito ao tempo de adaptação de cada animal, a convivência entre essas duas espécies pode ser harmoniosa, divertida e cheia de carinho.

Para quem já tem um cão em casa e está pensando em adotar um gato, a escolha da raça felina pode fazer toda a diferença. Algumas delas são naturalmente mais sociáveis, tolerantes, brincalhonas e adaptáveis, o que facilita bastante o processo de integração com cachorro. Abaixo, conheça algumas delas!

1. Ragdoll

O ragdoll costuma aceitar bem a presença de cães tranquilos e afetuosos Imagem: Serita Vossen | Shutterstock

Originário dos Estados Unidos, o ragdoll é famoso por seu comportamento sereno e afetuoso. Com pelagem longa e macia, olhos azuis e corpo grande, é um gato calmo, que adora interagir com pessoas e animais. Por sua personalidade dócil e sua grande tolerância a aproximações inesperadas, costuma aceitar bem a presença de cães tranquilos e afetuosos. Além disso, é pouco territorialista, o que ajuda na convivência.

2. Maine coon

O maine coon é sociável e costuma se dar bem com cachorros Imagem: AVRORACOON | Shutterstock

Com origem nos Estados Unidos, o maine coon é uma das maiores raças de gatos domésticos. Possui pelagem longa e espessa, cauda volumosa e corpo musculoso. Apesar do porte imponente, tem um temperamento gentil, carinhoso e muito sociável. Costuma se dar bem com outros animais, inclusive cães, especialmente se ambos forem introduzidos ainda filhotes ou por meio de uma socialização cuidadosa.

3. Burmês

O burmês tem um comportamento calmo e costuma reagir bem à presença de cães amigáveis Imagem: redart14 | Shutterstock

O burmês, originário do sudeste asiático, é um gato de médio porte, pelagem curta e olhos arredondados e expressivos. Ele se destaca pelo apego aos tutores e pela vontade constante de estar por perto. É brincalhão, afetuoso e adora interagir, inclusive com outros animais da casa. Por ter um comportamento calmo e sociável, costuma reagir bem à presença de cães amigáveis.

4. Abissínio

O abissínio é um gato ativo e se dá bem com cães enérgicos Imagem: ZCOOL HelloRF | Shutterstock

Uma das raças mais antigas conhecidas, o abissínio é um gato atlético, de pelagem curta e brilhante, geralmente com coloração avermelhada ou dourada. É muito ativo, curioso e adora brincar e explorar, o que o torna compatível com cães que tenham um perfil semelhante. Essa raça gosta de desafios e companhia, sendo capaz de se aproximar dos cachorros com naturalidade, desde que se sinta seguro.

5. Siberiano

A inteligência e a confiança do gato siberiano o ajuda a interagir com cães Imagem: Mary Bottacin | Shutterstock

De origem russa, o siberiano é um gato de grande porte, com pelagem longa e espessa, ideal para o frio. Apesar de sua aparência robusta, é um animal afetuoso, calmo e companheiro. Demonstra grande capacidade de adaptação e costuma lidar bem com novos ambientes e estímulos. Sua inteligência e confiança o ajudam a interagir com cães, principalmente aqueles que respeitam seu espaço.

6. Scottish fold

O scottish fold adapta-se bem a rotinas estáveis e tende a aceitar outros animais Imagem: Andrey Tairov | Shutterstock

Conhecido por suas orelhas dobradas para frente, o scottish fold é um gato de aparência fofa e personalidade tranquila. De porte médio e pelagem macia (curta ou longa), essa raça é conhecida por ser carinhosa e muito apegada ao ambiente familiar. Adapta-se bem a rotinas estáveis e tende a aceitar bem outros animais. Com cães calmos e bem socializados, pode desenvolver uma convivência respeitosa e até afetuosa.

7. American shorthair

A personalidade tranquila do american shorthair permite uma boa convivência com cachorros Imagem: Pencil case | Shutterstock

O american shorthair é uma raça desenvolvida nos Estados Unidos e conhecida por sua resistência e saúde robusta. Tem pelagem curta e densa, corpo forte e temperamento equilibrado. Trata-se de um gato independente, mas também gosta de brincar e estar por perto dos tutores. Sua personalidade tranquila permite uma boa convivência com cachorros, principalmente quando há espaço e uma rotina bem estabelecida.