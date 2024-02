7 receitas com peixe para o almoço de domingo

Aprenda a preparar pratos práticos e deliciosos para servir à família

O peixe é um ingrediente muito versátil que oferece diversos benefícios para o corpo. Fonte de vitaminas A, E e D e rico em proteínas, ele previne doenças cardiovasculares, reduz os níveis de colesterol ruim e fortalece o sistema imunológico. Para completar, devido ao ômega-3 presente em sua composição, ele ainda melhora a capacidade da memória.

Pensando nisso, selecionamos 7 receitas com peixe para você preparar em poucos minutos e aproveitar tudo o que esse ingrediente tem de melhor. Confira!

Salmão com crosta de gergelim

Ingredientes

1 filé de salmão

Raspas de gengibre, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1 limão

2 claras de ovo

50 g de gergelim preto e branco

1 colher de sopa de manteiga

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, retire a pele do salmão e fatie em tiras com 2 dedos de largura. Em um recipiente, coloque os filés e tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e raspas de gengibre. Em dois pratos separados, coloque as claras e o gergelim. Passe os filés na clara, cobrindo toda a superfície e, em seguida, faça o mesmo no gergelim, formando uma camada em todos os lados.

Depois, disponha os filés sobre um recipiente, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Retire o peixe da geladeira e, aos poucos, disponha sobre a panela. Cozinhe até dourar, virando com cuidado para dourar os dois lados. Sirva em seguida.

Dica: sirva acompanhado com arroz.

Filé de peixe ao molho branco

Ingredientes

Peixe

800 g de filé de pescado

1 colher de chá de sal

de sal 1 dente de alho descascado e amassado

Suco de 1 limão

Molho branco

1 l de leite

1 cebola descascada e picada

3 colheres de sopa de farinha de trigo

de farinha de trigo 100 g de queijo muçarela fatiado

Modo de preparo

Peixe

Em um recipiente, coloque os filés e tempere com alho, sal e suco de limão. Depois, transfira os filés para uma assadeira e leve ao forno preaquecido na temperatura média para dourar. Desligue o forno e reserve.

Molho branco

Em uma panela, coloque o leite e leve ao fogo baixo para amornar. Após, desligue o fogo, transfira para um liquidificador, acrescente a cebola e bata até ficar homogêneo. Junte a farinha de trigo e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Disponha a mistura novamente na panela e leve ao fogo baixo para cozinhar até obter uma textura cremosa. Desligue o fogo, despeje o molho sobre o peixe e cubra com as fatias de queijo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até o queijo derreter. Sirva em seguida.

Ceviche de tilápia

Ingredientes

500 g de filé de tilápia cortados em cubos

1 cebola -roxa descascada e cortada em rodelas

-roxa descascada e cortada em rodelas 1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada

350 g de milho-verde

Suco de 5 limões

2 tomates sem sementes e picados

Sal, azeite e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peixe, a cebola, o milho-verde, a pimenta e o sal e misture bem. Adicione o suco de limão e mexa para incorporar. Leve à geladeira por 1 hora. Depois, acrescente o tomate e o coentro e regue com azeite. Sirva em seguida.

Bacalhau à portuguesa

Ingredientes

1 kg de bacalhau

500 ml de leite

1 cebola descascada e cortada em rodelas

1 pimentão verde sem sementes e fatiado

1 pimentão amarelo sem sementes e fatiado

1 pimentão vermelho sem sementes e fatiado

2 dentes de alho descascados e amassados

1/4 de xícara de chá de azeite

50 g de azeitona preta

Floretes de 1 brócolis cozido

2 ovos cozidos

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite e leve ao fogo baixo para aquecer. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque o bacalhau, cubra com o leite e deixe de molho por 20 minutos. Depois, retire o peixe do leite, coloque em uma assadeira, adicione o alho e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Desligue o forno, acrescente a cebola, o brócolis, as azeitonas, os pimentões e os ovos e regue com azeite. Sirva em seguida.

Hambúrguer de peixe

Ingredientes

350 g de filé de tilápia cortado em cubos

1 cebola descascada e picada

1 ovo

1/4 de xícara de chá de farinha de rosca

1 colher de chá de cúrcuma

1/2 colher de chá de sementes de coentro em pó

de coentro em pó Raspas de 1 limão

Sal e cebolinha picada a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o peixe e bata bem. Adicione a cebola, as raspas de limão, a cúrcuma, o coentro e o sal e bata até obter uma pasta lisa. Por último, coloque o ovo e bata para incorporar. Transfira a mistura para um recipiente, junte a cebolinha e a farinha de rosca e mexa até obter uma consistência homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e achate com as mãos. Disponha sobre uma assadeira untada com azeite e repita o processo com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Peixe assado com legumes

Ingredientes

150 g de filé de peixe

Suco de 1/2 limão

1 cebola descascada e cortada em rodelas

1 pimentão verde sem sementes e cortado em rodelas

1 abobrinha cortada em rodelas

cortada em rodelas 1 tomate cortado em rodelas

Sal, pimenta-do-reino moída, azeite, salsa e coentro picado a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos. Após, em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o pimentão e doure. Desligue o fogo e reserve. Forre o fundo de uma assadeira com as rodelas de abobrinha, faça uma camada com o peixe e cubra com o pimentão, a cebola e o tomate. Salpique com salsa e coentro, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos. Sirva em seguida.

Estrogonofe de peixe

Ingredientes

1 kg de filé de peixe cortado em cubos

25 g de creme de leite

1 xícara de chá de cogumelos laminados

1 xícara de chá de salsinha picada

1 xícara de chá de cebolinha picada

1 cebola descascada e cortada em rodelas

2 dentes de alho descascados e cortados em rodelas

1 tomate sem sementes e cortado em cubos

sem sementes e cortado em cubos 1 pimentão verde sem sementes e picado

1 xícara de chá de ketchup

4 colheres de sopa de mostarda

Sal e óleo a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com alho. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o peixe e os cogumelos e refogue até dourar. Acrescente o restante dos ingredientes e cozinhe até o caldo engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e sirva em seguida.