Confira momentos marcantes do maior festival de música do Brasil

O Rock In Rio é um dos maiores festivais de música do mundo Imagem: Andre Luiz Moreira | Shutterstock

O Rock in Rio, concebido por Roberto Medina em 1985, alcançou proporções globais ao longo das décadas. O primeiro festival, no Rio de Janeiro, foi o ponto de partida para futuras edições internacionais, passando por países como Portugal, Espanha e Estados Unidos. A seguir, veja 7 shows que marcaram a história do Rock In Rio e levaram o público ao delírio!

1. Queen (1985)

O show do Queen no Rock in Rio em 1985 se tornou um dos momentos mais icônicos da história do festival. Na primeira edição do evento, a banda britânica, liderada por Freddie Mercury, encantou uma plateia de cerca de 300 mil pessoas com uma performance inesquecível. O carisma inigualável de Mercury, combinado com sua presença de palco magnética, foi o grande destaque da noite.

Um dos momentos marcantes aconteceu durante a canção “Love of My Life”, quando a multidão acompanhou a banda em uníssono, criando uma atmosfera de pura emoção, que tocou tanto os fãs quanto os membros da banda. Tal episódio foi retratado e eternizado no filme Bohemian Rhapsody, que narra a trajetória do Queen. O sucesso do show ajudou a consolidar o Rock in Rio como um dos maiores e mais prestigiados festivais de música do mundo.

2. Barão Vermelho (1985)

O Barão Vermelho também fez uma apresentação histórica na primeira edição do Rock in Rio, dividindo o palco com gigantes internacionais do rock. Cazuza — que nesta época liderava a banda —, com sua presença de palco marcante e letras provocativas, comandou o show de maneira inesquecível. Sucessos que já faziam parte do repertório, como “Bete Balanço”, “Pro Dia Nascer Feliz” e “Todo Amor que Houver Nessa Vida”, foram cantadas com paixão pela multidão.

O show do Barão Vermelho no festival foi um momento não só de afirmação do rock brasileiro, mas também de celebração da liberdade de expressão, refletindo o espírito de renovação e esperança que pairava sobre o país naquela época.

3. Guns N’ Roses (1991)

O Guns N’ Roses já se apresentou 5 vezes no Rock In Rio Imagem: A.PAES | Shutterstock

A banda americana Guns N’ Roses estava no auge de sua popularidade quando subiu ao palco do Rock in Rio pela primeira vez, levando uma multidão de mais de 140 mil pessoas ao êxtase. A banda que é conhecida por suas apresentações imprevisíveis, manteve a reputação no festival.

Com Axl Rose — interagindo a todo momento com a plateia — nos vocais e o icônico Slash na guitarra, uma performance explosiva foi entregue. A setlist incluiu grandes clássicos do rock, como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’ Mine”, “Paradise City” e “Patience”. A banda — que tem uma relação de amor com a cidade do Rio de Janeiro e o festival — já se apresentou 5 vezes no Rock In Rio, mas o show de 1991 ficou marcado para os fãs.

4. Stevie Wonder (2011)

Stevie Wonder encantou o público com sua apresentação no festival Imagem: A.RICARDO | Shutterstock

Stevie Wonder foi um dos grandes destaques do festival de 2011, encantando o público com uma performance inesquecível. O ícone do soul trouxe uma mistura de clássicos atemporais, combinada com sua habilidade incomparável como músico e showman.

Com uma energia vibrante, Stevie conquistou a plateia ao tocar músicas que marcaram sua carreira, como “Superstition”, “I Just Called to Say I Love You”, “Sir Duke”, “Isn’t She Lovely” e “You Are the Sunshine of My Life”. Stevie também fez covers icônicos, como “The Way You Make Me Feel”, de Michael Jackson, e “Garota de Ipanema”, uma homenagem à música brasileira. A excelência musical foi reforçada por uma produção de alta qualidade.

5. Red Hot Chili Peppers (2011)

O Red Hot Chili Peppers subiu ao palco pela segunda vez no Rock in Rio em 2011, entregando uma apresentação que deixou a noite marcada pela animação do grupo. Com uma setlist repleta de hits queridos pelos fãs, como “Californication”, “By the Way”, “Give It Away”, “Dani California” e “Can’t Stop”, a banda comandou uma atmosfera eletrizante no palco.

Flea, com sua habilidade de baixo inconfundível e presença de palco carismática, foi um dos grandes destaques da noite, impressionando a multidão com sua técnica e disposição incontrolável. Ao lado dele, Anthony Kiedis encantou o público com seu estilo vocal único, envolvendo os fãs em cada música e interagindo diretamente com a plateia, gerando uma conexão especial.

6. Metallica (2011)

O Metallica foi a principal atração do terceiro dia de shows da edição de 2011 Imagem: A.RICARDO | Shutterstock

O Metallica também subiu ao palco do Rock in Rio 2011 como a principal atração do terceiro dia do festival — e não decepcionou. Conhecida por sua energia avassaladora e performances intensas, a banda de heavy metal entregou um grande show. Baseada na turnê World Magnetic, a setlist escolhida encantou o público. O show é lembrado como um dos pontos altos do festival, evidenciando a capacidade do Metallica de criar momentos inesquecíveis no palco.

7. Beyoncé (2013)

Beyoncé, a rainha do pop e R&B, levou o público ao delírio com sua apresentação na edição de 2013 do Rock in Rio. O show foi marcado por coreografias impecáveis, vocais poderosos e uma produção visual deslumbrante que encantou a multidão. Abrindo com “Run the World (Girls)”, Beyoncé dominou o palco com sua presença magnética e apresentou uma série de hits de sua carreira, como “Crazy in Love”, “Single Ladies (Put a Ring on It)”, “Halo” e “Irreplaceable”.

O evento foi um verdadeiro espetáculo visual, com telões, efeitos de luzes e figurinos elaborados que elevaram ainda mais a grandiosidade da performance da cantora. Beyoncé, com seu carisma, criou um momento especial com o público brasileiro, encerrando o show cantando e dançando um trecho do funk “Lelek lek”, sucesso da época.