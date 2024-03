7 sintomas de doenças renais em animais de estimação

Veterinária ensina como identificar o problema nos pets

É essencial atenção a mudanças na rotina e no comportamento do animal de estimação Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock

Assim como ocorre em humanos, as doenças renais podem afetar os animais de estimação e demandam atenção especial. Os rins desempenham um papel crucial na filtragem e eliminação de resíduos do corpo dos pets, e qualquer falha nesta função pode trazer problemas de saúde.

As causas das doenças renais podem variar, passando desde fatores genéticos e idade avançada até infecções, pouca ingestão de água, doenças autoimunes, tumores e exposição a toxinas. Muitas vezes, o tratamento visa retardar a progressão da doença e aliviar os sintomas, incluindo dieta especializada, medicamentos, fluidoterapia e cuidados de suporte.

Para falar um pouco mais sobre como identificar os primeiros sinais da doença, Beatriz Pereira, veterinária corporativa da Zazuu, startup que oferece serviços de saúde e bem-estar animal em pet trucks a domicílio e online, aponta quais são os principais sinais de alerta em relação à doença. Veja abaixo!

1. Alteração nos hábitos urinários

Atente-se a qualquer mudança nos padrões urinários do seu animal de estimação. Isso inclui aumento da frequência urinária, além da produção do xixi em pequenas quantidades ou com alterações na coloração. Urinar com sangue e fazer as necessidades fora do local correto podem ser motivos de ligar o alerta e contatar um veterinário.

2. Perda ou ganho de peso

Mudanças repentinas no peso do seu animal de estimação podem indicar possível sinal de alerta para levá-lo a um veterinário.

3. Vômitos frequentes

Vômitos frequentes, especialmente se contiverem bile ou sangue, se referem a prováveis indicativos de doença renal crônica em estágio avançado. Isso ocorre porque os rins do animal não conseguem filtrar adequadamente toxinas do sangue, o que leva a um acúmulo prejudicial.

Mudanças na ingestão de água sugerem sintoma de doença renal Imagem: Creative Cat Studio | Shutterstock

4. Aumento na ingestão de água

Aumento e diminuição significativa na ingestão de água e no apetite podem indicar problemas renais. Animais de estimação com doença renal crônica muitas vezes têm sede excessiva devido à incapacidade dos rins de eliminar as toxinas acumuladas.

5. Pelos sem brilho

Uma pelagem que costumava ser brilhante e lustrosa, mas agora parece opaca e sem vida se apresenta como possível sinal de problemas renais. A saúde da pele e do pelo está intimamente ligada ao funcionamento adequado dos rins.

6. Sinais de fraqueza

Animais de estimação com doença renal crônica muitas vezes exibem sinais de letargia, fraqueza e falta de interesse em atividades que antes os deixavam alegres e ativos.

7. Hálito com cheiro forte e desagradável

O hálito do animal de estimação fornece pistas sobre sua saúde geral. Um odor forte e desagradável pode indicar que algo não está bem, especialmente se estiver associado a outros sintomas mencionados anteriormente.

Quando procurar o veterinário?

Caso note algum desses sinais ou sintomas em seu pet, consulte imediatamente um veterinário para avaliação completa. Quanto mais cedo uma doença renal crônica for diagnosticada, maiores serão as chances de gerenciamento e tratamento bem-sucedidos para, assim, garantir uma vida longa e saudável ao seu companheiro.

Por Juliana Gusmão