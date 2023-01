7 sucos detox e refrescantes para começar a semana

Aprenda a preparar bebidas funcionais para ajudar a eliminar peso e melhorar a saúde

Suco anti-inflamatório Imagem: Shutterstock

A desintoxicação é um processo natural do corpo humano, mas, por meio de uma dieta saudável, é possível limpar o organismo e ter mais eficácia no processo de emagrecimento. Para isso, os sucos detox são uma excelente alternativa. Isso porque eles são preparados à base de alimentos nutritivos e ricos em vitaminas que ajudam a eliminar toxinas do corpo e aumentar o consumo diário de água. A seguir, confira 7 receitas de sucos detox saborosos e fáceis de fazer.

Suco anti-inflamatório

Ingredientes

200 ml de água gelada

1 beterraba crua e picada

crua e picada Suco de 1 limão

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a beterraba, a água e bata até triturar bem. Adicione o suco de limão e bata novamente por 1 minuto. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

Suco para eliminar toxinas

Ingredientes

1 maçã sem sementes, com casca e picada

1 cenoura picada

2 laranjas descascadas e sem as sementes

1 folha de couve

1 gengibre cortado em rodelas

400 ml de água de coco

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água de coco, a maçã, a cenoura, as laranjas, a couve, o gengibre e bata bem. Com a ajuda de um coador, coe o suco, transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva.

Suco digestivo

Ingredientes

250 ml de água gelada

1 pêssego picado

1/2 pera

Suco de 1 limão

Raspas de gengibre a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água, o pêssego, a pera e bata até que as frutas estejam bem trituradas. Adicione o suco de limão, as raspas de gengibre e bata novamente por mais 1 minuto. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

Suco diurético (Imagem: Shutterstock)

Suco diurético

Ingredientes

1 xícara de chá de melancia picada

5 morangos cortados em rodelas

100 ml de água de coco gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os pedaços melancia, os morangos, a água de coco e bata até triturar bem as frutas. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

Suco para aumentar a imunidade

Ingredientes

3 fatias de melão picadas

picadas Suco de 1 limão

200 ml de água

Gengibre ralado a gosto

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata por 5 minutos. Transfira o suco para um copo, adicione o gelo e sirva.

Suco para desinchar

Ingredientes

1 folha de couve cortada em tiras

1 rodela de abacaxi picada

picada 4 folhas de hortelã

100 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até triturar bem. Transfira o suco para um copo, adicione o gelo e sirva em seguida.

Suco para eliminar gordura abdominal (Imagem: Shutterstock)

Suco eliminar gordura abdominal

Ingredientes

500 ml de água com gás

150 ml de suco de tomate

Suco de 2 limões

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o suco de tomate e o suco de limão e bata por 2 minutos. Acrescente a água com gás e bata por mais 1 minuto. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.