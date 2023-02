7 tipos de alimentos que fazem bem ao cérebro

Nutricionista explica como a alimentação contribui para o funcionamento cerebral

Alimentação adequada e exercícios físicos contribuem para o bom funcionamento do cérebro Imagem: Shutterstock

O cérebro é responsável pelo funcionamento de todo o corpo e, a fim de que ele exerça corretamente a sua função, é preciso investir em uma boa alimentação. “A nutrição adequada e as mudanças no estilo de vida, inclusive exercícios físicos e mentais, podem contribuir bastante para o bom funcionamento do cérebro, além de facilitar a captação de neurotransmissores essenciais à memória”, explica a nutricionista Carla de Andrade.

Lembrando que a boa alimentação deve começar na infância e se estender por toda a vida. A seguir, a nutricionista Carla de Andrade lista quais alimentos oferecem benefícios ao cérebro. Confira!

Gema de ovo

Contém colina, que ajuda a melhorar a memória. Estudos indicam que a deficiência de colina pode estar associada à doença de Alzheimer. O ovo pode ser introduzido na alimentação a partir dos 8 meses de idade.

Peixes como salmão, anchova, sardinha, atum e arenque

Além desses alimentos serem fortes antioxidantes, eles também são fontes de ácidos graxos e ômega 3, que auxiliam no desenvolvimento cerebral. Os peixes podem ser introduzidos na alimentação a partir dos 9 meses de idade, mas com cuidado, pois são altamente alergênicos.

Mamão, manga, pêssego, cenoura e abóbora

São alimentos fontes de betacaroteno e antioxidantes, que combatem o envelhecimento celular. Podem ser introduzidos na alimentação a partir dos 6 meses de vida.

Morango, cereja, framboesa, amora, pitanga, melancia e tomate

Possuem pigmentos antioxidantes que combatem os radicais livres e ajudam a melhorar a memória. Essas frutas podem ser introduzidas na alimentação a partir dos 6 meses de idade.

Castanhas, nozes e amêndoas são antioxidantes e ricas em vitaminas (Imagem: Shutterstock)

Castanhas, nozes, amêndoas, avelãs e amendoim

Além de serem ricos em vitaminas, esses alimentos possuem altas quantidades de selênio e antioxidantes. Eles podem ser introduzidos na alimentação a partir de 1 ano de idade, mas com cuidado, pois são altamente alergênicos.

Chá-verde

Contém dopamina, ótima substância para a memória e para a concentração.

Carnes, grãos integrais, leguminosas, leite e derivados

Esses alimentos são fontes de vitaminas do complexo B. Eles ajudam a regular a transmissão entre os neurônios. Na carne vermelha, você também encontra o ferro, que pode colaborar para a boa memória. Todas essas opções podem ser inseridas na alimentação a partir dos 7 meses de idade.