7 tipos de batata para conhecer e experimentar

Nutricionista explica os benefícios de cada uma delas e como utilizá-las em receitas

Há diversos tipos de batata para utilizar na cozinha Imagem: Leka Talamoni | Shutterstock

Dentro do vasto universo da culinária, há um mundo de possibilidades para explorar, repleto de ingredientes diversos e técnicas de preparo. No Brasil, a batata reina como um dos alimentos mais consumidos, destacando-se por sua incrível versatilidade na cozinha. Porém, muitos ainda desconhecem a riqueza de tipos desse tubérculo.

Tamiris Pitana, nutricionista da Água Doce Sabores do Brasil, rede de restaurantes, compartilha suas sugestões e truques para desbravar o mundo das diferentes batatas e transformar suas receitas em verdadeiras experiências gastronômicas. Confira!

1. Batata inglesa

A mais consumida pelos brasileiros, a batata inglesa é rica em nutrientes, como vitamina B, ferro e cálcio. Com teor de amido de até 20%, o alimento é indicado para uma ampla variedade de receitas, como purê de batata, assada e até frita.

2. Batata-doce

Batata-doce é rica em fibras que retardam o processo de digestão Imagem: mama_mia | Shutterstock

Fonte de fibras e carboidratos, o tubérculo é muito indicado para quem precisa repor nutrientes em uma dieta. Com casca roxa e com sabor adocicado, a batata-doce pode ser assada, cozida, frita e até mesmo feita em formato de chips para substituir produtos industrializados.

3. Batata yacon

Muito conhecida no Japão, o tubérculo tem uma cor alaranjada e sabor mais doce. Pode ser consumido cru ou em saladas e até massas de pão e macarrão. Para quem busca por uma alimentação mais saudável, a batata é uma indicação, já que contém baixo teor calórico.

4. Batata baraka

De aspecto considerado sujo, a batata baraka é originária da Holanda e muito encontrada em feiras livres e mercados de pequenos produtores. É muito indicada para preparo de frituras, pela baixa quantidade de água, também podendo ser usada em pratos que precisam ser cozidos.

5. Batata asterix

A batata asterix é diferenciada pela sua casca, que pode ser roxa ou rosa Imagem: Davi Piaia | Shutterstock

Parecida com a batata inglesa, este tipo se diferencia pela sua casca, que pode ser roxa ou rosa. Com uma textura mais seca e com alto teor de amido, o alimento é ideal para frituras. Por ser leve, deve-se evitar cozinhar ou fazer ensopados com ela, pois tendem a inchar e desmanchar.

6. Batata baroa

Conhecida como mandioquinha, o alimento tem uma cor amarelada, sabor adocicado e aroma marcante. Com formato mais estreito que a batata inglesa, o tubérculo é rico em vitaminas A, B e C, além de ser versátil na cozinha, podendo ser usado em purês ou em assados. Também é indicado para introdução alimentar das crianças.

7. Batata bolinha

De formato pequeno, com textura seca e leve, este tipo de batata é muito consumido como petiscos ou em receitas de massas, como nhoque. Algumas pessoas usam para produzir conservas, acompanhada de cebola e ervas aromáticas, e posteriormente servida como aperitivo. Existem variações na cor de sua casca, podendo ser encontrada em tons avermelhados, amarelados e roxos. É muito similar à batata inglesa.

Por Letícia Fernandes