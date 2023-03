7 tipos de pincéis fundamentais para maquiagem

Conheça as características de cada um deles e saiba como utilizá-los

Cada pincel de maquiagem tem uma função diferente Imagem: evgenij918 | Shutterstock

Quando começamos a desbravar o imenso mundo da maquiagem, descobrimos que existem modelos de pincéis diferentes para cada aplicação de produto. Além disso, a escolha correta dessa ferramenta pode ajudar no efeito final da make. Por exemplo, para esfumar o olho não adianta ter uma sombra linda, mas não ter um pincel para sombra. Você até conseguirá aplicar o produto nas pálpebras dos olhos, mas o resultado não ficará tão legal.

Por isso, perguntamos para Brunno Valentino, cabeleireiro e maquiador, quais são os pincéis fundamentais para fazer uma boa maquiagem. Confira os tipos indicados por ele!

1. Pincel para base

O pincel de base convencional, com corte na diagonal, é mais fácil de encontrar, funciona tanto com bases líquidas quanto com cremosas, promove cobertura de média à alta e possui cerdas firmes.

2. Pincel para corretivo

Pincel de cerdas sintéticas, achatado e pequeno, como se fosse uma versão mini e magrinha do pincel de base convencional. Este pincel de corretivo é clássico. Eficaz na aplicação de corretivos líquidos e cremosos, ideal para cobrir pequenas manchas, como marcas de espinhas, e para depositar o produto sobre as olheiras.

Pincel para lábios serve para plicar o batom (Imagem: Sofia Zhuravetc | Shutterstock)

3. Pincel para lábios

Esse pincel é indispensável! Pequeno, levemente fino e achatado, com ponta arredondada e cerdas sintéticas. Possibilita o preenchimento dos sulcos labiais, fato que, por consequência, aumenta a duração do batom, além de homogeneizar a cor e possibilitar o delineado correto dos lábios.

4. Pincel para pó

O pincel destinado à aplicação de pó (seja compacto, solto, translúcido ou com cor) deve ser grande, cheio, fofo, com formato arredondado e composto por cerdas naturais, que não irão arranhar a base previamente aplicada.

Vários outros tipos de pincéis, com diferentes tamanhos e formatos, também podem ser utilizados para aplicação do pó. Contudo, um pincel com as características citadas acima irá executar com eficiência esta etapa da maquiagem com praticamente todos os tipos de pós.

5. Pincel para esfumar

Pequeno, composto por cerdas naturais, com formato arredondado e gordinho. Ideal para marcar o côncavo e esfumar as cores.

Pincel para delinear os olhos (Imagem: Sofia Zhuravetc | Shutterstock)

6. Pincel para delinear

Este pincel é multifuncional. Serve para contornar os olhos nas pálpebras superior e inferior, delinear a linha d’água, preencher sobrancelhas e aplicar delineadores em gel. Pequeno, bem fino, com cerdas firmes e topo chanfrado (em corte diagonal).

7. Pincel para sombras

Pequeno, feito com cerdas naturais e no formato achatado. Quanto mais firmes forem as cerdas, maior será a precisão, o potencial de construção e a intensificação dos pigmentos na maquiagem.