7 truques de maquiagem para iniciantes

Maquiadores ensinam o que fazer para acertar na make e arrasar no visual

Aplicar os produtos corretamente pode ajudar no resultado da maquiagem Imagem: Shutterstock

Para quem não tem tanta experiência com maquiagem, algumas dicas podem facilitar bastante o processo de aplicação dos produtos sobre a pele e ajudar no resultado da make. Confira!

1. Prepare a pele

A pele é a parte principal da maquiagem. É ela quem irá destacar os outros itens a serem utilizados. Portanto, a limpeza facial é o primeiro passo e mais importante. Para isso, use um sabonete próprio para a sua pele, ou um tônico adstringente.

Depois, passe o hidratante que funciona melhor com o seu tipo de pele. “Hidratar, tonificar e aplicar o primer no rosto faz com que a maquiagem tenha uma ótima durabilidade”, garante o maquiador oficial da Índice Tokyo no Brasil, Danilo Donadeli.

2. Utilize base, corretivo e pó

O maquiador Bruno Cézar explica que escolher o produto com o tom ideal para a pele também é muito importante para não errar na maquiagem. Por isso, a escolha da base, do corretivo e do pó deve ser feita com muito cuidado. Você pode aplicar a base com os dedos, com esponjinhas próprias para maquiagem ou com pincel específico para base. A mesma coisa serve para o corretivo. O pó pode ser aplicado com esponja ou pincel.

3. Escolha as cores certas

Para quem está começando, o ideal é ir aos poucos, tentar maquiagens mais simples e ir incrementando aos poucos. “Os tons pastel combinam mais para o dia a dia, já algumas cores mais vibrantes ajudam a compor um look mais moderno para a maquiagem da noite”, aconselha Danilo Donadeli. Teste coisas novas para melhorar cada vez mais.

4. Aplique delineador

O delineador é um dos passos considerados mais difíceis da maquiagem, pois ele borra com facilidade quando não se tem muita prática, além de ser difícil deixar os dois lados iguais. Existe um pequeno truque para eliminar esse problema: utilize um delineador de feltro (caneta) e faça uma marca no canto externo do olho, no ponto exato onde o traço deve terminar. Depois, com o cotovelo apoiado sobre uma mesa, faça um ponteado na base dos cílios. Em seguida, una esses pontos com um traço.

Qualidade do rímel é importante para o resultado da maquiagem (Imagem: Shutterstok)

5. Use rímel

A qualidade do rímel é muito importante para que o visual fique bonito. Ao aplicar a máscara, o ideal é começar bem rente à raiz e levar o produto até as pontas. Repita a aplicação após 45 segundos. Se os cílios ficarem colados, separe-os com um pequeno pincel com função de pente.

6. Passe blush na medida certa

O blush é um item essencial para deixar a maquiagem perfeita, pois dá o acabamento. Os melhores pincéis para aplicá-lo são mais cheios e felpudos, porque espalham bem o produto e esfumam, deixando o ar mais natural. Cuidado para não aplicar muito produto.

7. Invista no batom para finalizar

As cores do batom devem ser escolhidas de acordo com o restante da maquiagem. Lembre-se: se ousar no olho, não ousar na boca, ou vice-versa. O batom pode ser aplicado diretamente com o bastão ou com um pincel próprio para a boca.