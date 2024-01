7 truques simples de maquiagem para o dia a dia

Veja como eles podem ser úteis na otimização do resultado da make, destacando a sua beleza

Alguns truques podem ajudar a realçar a sua pele Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

A maquiagem desempenha um papel significativo no dia a dia, indo muito além da simples estética. Ela oferece às pessoas uma forma de expressar a criatividade, realçar características faciais e, muitas vezes, impulsionar a autoconfiança.

Além de ser uma ferramenta para destacar a beleza, ela pode ser uma poderosa aliada na construção da autoimagem positiva, permitindo que as pessoas se sintam mais confiantes e preparadas para enfrentar os desafios cotidianos.

Pensando nisso, reunimos 7 truques fáceis de maquiagem para você incluir na rotina. Confira!

1. Hidrate sua pele

Antes de começar a aplicar qualquer produto, certifique-se de que sua pele está devidamente hidratada. Por isso, busque usar um bom hidratante para o rosto que se adapte ao seu tipo de pele, seja ela seca, oleosa ou mista.

Também é interessante optar por produtos que contenham ingredientes como ácido hialurônico para uma hidratação profunda e duradoura. “Esse é um passo essencial, e até mesmo as peles oleosas necessitam de hidratação, para se manter saudável e com aparência radiante”, explica a Dra. Lilian Brasileiro, médica especialista em Dermatologia.

2. Aplique o primer

O primer é um passo crucial para garantir que sua maquiagem dure o dia todo. Ele cria uma base uniforme, minimiza a aparência dos poros e ajuda a fixar os produtos. Dessa forma, aplique-o antes da base para um acabamento impecável.

Mais uma vantagem do uso do primer é sua atuação no controle da oleosidade do rosto. “O primer é conhecido por ser uma pré-maquiagem: aquele produto que você coloca para uniformizar a pele antes mesmo de se aventurar com uma base qualquer”, explica o hair stylist Henry Basttos.

3. Opte por uma base leve

Para manter um visual mais natural, é ideal escolher uma base leve ou BB cream. Assim, utilize uma quantidade pequena e espalhe uniformemente para cobrir imperfeições sem pesar na maquiagem.

“Para um aspecto natural, a base sempre deve seguir o subtom. Isso quer dizer que subtons frios devem optar por bases rosadas; subtons quentes vão se adaptar melhor às bases com fundo amarelado; já os subtons neutros se dão bem com qualquer tom; e para os subtons olivas, às vezes é necessário aplicar um corretivo verde para uniformizar, uma vez que o fundo costuma ser esverdeado”, explica a maquiadora Camila Bazaga.

O uso do corretivo é essencial para dar um toque extra de luminosidade ao rosto Imagem: Oleg Gekman | Shutterstock

4. Ilumine seu rosto com o corretivo

Para o uso do corretivo, aplique-o nas áreas que precisam de um impulso extra de luminosidade, como abaixo dos olhos e no canto interno. É indicado escolher um tom ligeiramente mais claro que a sua pele para iluminar e disfarçar olheiras.

Também é importante usar um corretivo com propriedades hidratantes e iluminadoras. Isso não apenas proporciona uma cobertura eficaz, mas também nutri a pele delicada ao redor dos olhos. Procure por ingredientes como ácido hialurônico e extratos botânicos para obter benefícios adicionais.

Em vez de aplicar apenas abaixo dos olhos, estenda o corretivo até a área da têmpora, formando um “V” invertido. “O jeito certo de aplicar é formando um triângulo invertido, e não formando uma meia-lua embaixo dos olhos. Nunca esfregue o produto na pele! Aplique sempre dando leves batidinhas com o dedo anelar, uma esponja ou um pincel até a completa aderência”, indica a maquiadora Adriana Mendes da Costa.

5. Sobrancelhas definidas

Dê atenção às sobrancelhas para um look polido. É interessante ir além do simples preenchimento para alcançar um olhar expressivo e sofisticado. Assim, você pode preencher suavemente com um lápis ou sombra, seguindo a forma natural das sobrancelhas. Isso destaca os olhos e dá uma moldura elegante ao rosto. Além do preenchimento, dedique um momento para modelar as sobrancelhas. Um pincel de sobrancelhas com uma escovinha pode ajudar a manter os pelos alinhados.

6. Utilize o blush

Antes de aplicar o blush, experimente utilizar um primer específico para as maçãs do rosto. Isso ajuda a criar uma base suave e uniforme, permitindo que o blush se fixe melhor. Para um look mais moderno, experimente aplicar uma pequena quantidade do produto na ponta do nariz, imitando um toque de sol natural.

Outra dica é, em vez de aplicar apenas nas maçãs do rosto, estender o blush levemente em direção às têmporas. Isso cria um efeito de flush natural, dando um ar de saúde ao rosto. “[…] O blush pode ser aplicado do centro da bochecha indo até o final do rosto, subindo em direção aos olhos para um efeito lifting“, explica a maquiadora Camila Bazaga.

7. Destaque os olhos

Ao criar um look diurno, explore novas estratégias para destacar sutilmente os olhos, proporcionando versatilidade ao seu visual. Experimente incorporar uma sombra com um toque de brilho, adicionando uma dimensão luminosa. Para um olhar mais expressivo, utilize um delineador marrom-escuro ou grafite. Essas tonalidades adicionam definição sem parecerem muito intensas, mantendo a suavidade apropriada para o dia.

“A maquiagem precisa harmonizar com a roupa, mas não é necessário usar as cores da roupa na maquiagem. A cor da sombra deve somente, como dito, harmonizar com a roupa, como subtons e cores complementares”, explica o maquiador Joaquim Felipe Santiago.