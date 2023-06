8 alimentos termogênicos que ajudam a emagrecer

Eles podem auxiliar no processo de perda de peso e estimular o metabolismo

Óleo de coco ajuda a estimular o metabolismo Imagem:

irinagutyryak | Shutterstock

Os alimentos termogênicos podem se tornar grandes aliados e impulsionar seu processo de emagrecimento. Eles têm a incrível capacidade de aumentar a temperatura do corpo, acelerar o metabolismo e promover a queima de gordura de forma mais eficiente.

No entanto, precisam ser combinados com uma rotina saudável para entregar o resultado esperado. Cafeína, guaraná em pó e chá-verde são exemplos de termogênicos que conseguem aumentar o metabolismo. “Mas, para fazerem efeito no organismo, é importante combiná-los com uma alimentação balanceada e exercícios. Caso contrário, os termogênicos não farão nenhuma diferença”, explica a nutricionista Roseli Rossi.

Além disso, ela esclarece que eles devem ser consumidos pela manhã ou até às 16h. “Pois esses alimentos atuam no sistema nervoso central e colocam a pessoa no estado de alerta”. Além disso, Roseli Rossi alerta que hipertensos e pessoas com problemas para dormir devem evitar consumir alimentos termogênicos.

A seguir, confira 8 alimentos termogênicos para emagrecer!

1. Óleo de coco virgem

Rico em ácido láurico, ele também auxilia no gasto energético. Pode ser usado em preparações substituindo o óleo de soja, por exemplo. O coco contém triglicerídeos de cadeia média (TCM), que são facilmente convertidos em energia pelo corpo, ajudando a acelerar o metabolismo.

“O óleo de coco extravirgem é extraído a frio, é prensado, sem adição de solventes químicos, mantendo, assim, toda a integridade e a quantidade de nutrientes. A melhor opção é o virgem ou o extravirgem”, indica a nutricionista Hellen Fernandes.

2. Café

Alimentos que contêm cafeína podem estimular a liberação de enzimas que aumentam a energia dentro das mitocôndrias, resultando em um aumento no metabolismo. A cafeína em si é uma substância estimulante e termogênica natural, que ajuda a manter o estado de alerta.

3. Gengibre

O gengibre possui propriedades termogênicas e ajuda a controlar o apetite. Além disso, ele pode acelerar o metabolismo e auxiliar na queima de calorias. “O gengibre, por exemplo, pode ser usado na salada, no chá ou no tempero de aves e peixes […]”, explica a nutricionista Roseli Rossi.

4. Pimenta

A capsaicina presente nas pimentas vermelhas estimula o metabolismo, aumentando a temperatura corporal e a queima de calorias. A pimenta-caiena também aumenta a temperatura corporal e o gasto calórico.

A canela ajuda a inibir a vontade de comer doces (Imagem: Yeti Studio | ShutterStock)

5. Canela

Pode ser usada em frutas, vitaminas e em preparações quentes, pois seus componentes não são destruídos pelo calor. A canela estimula o metabolismo, ajudando a controlar os níveis de açúcar no sangue e a reduzir a vontade de comer doces.

6. Mostarda

Antes de ser termogênica, a mostarda é antioxidante e transforma parte das calorias dos alimentos ingeridos em calor. O componente bioativo presente é o isotiocianato de alilo, que tem uma influência sobre o metabolismo tão grande quanto o gengibre e a pimenta.

7. Chia

A semente de chia acelera o metabolismo e facilita a queima de gordura, especialmente na região abdominal. O ômega 3 ainda confere ao alimento ação anti-inflamatória e as fibras auxiliam no bom funcionamento do sistema digestivo, especialmente do intestino.

“A porção diária recomendada é de 25 gramas, o equivalente a uma colher de sobremesa”, diz a nutricionista Roseli Rossi.

8. Chá-verde

O chá-verde é conhecido por seu efeito termogênico, que acelera o metabolismo e estimula a queima de gordura como fonte de energia. Além disso, suas propriedades ajudam a reduzir a absorção de açúcar no sangue, controlar a compulsão por carboidratos e melhorar o trânsito intestinal.