8 animais com o olfato poderoso 

Conheça espécies que usam o faro como ferramenta essencial para caçar, se orientar e até se comunicar

Diversas espécies do reino animal têm dezenas ou até centenas de milhões de receptores olfativos Imagem: Wandering views | Shutterstock

O olfato é um dos sentidos mais aguçados em diversas espécies do reino animal. Enquanto os humanos contam com cerca de 5 milhões de receptores olfativos, alguns animais possuem dezenas ou até centenas de milhões. Isso significa que eles conseguem detectar odores imperceptíveis para nós, o que é fundamental para sua sobrevivência.

Esses animais usam o faro para encontrar alimentos, identificar parceiros, evitar predadores, marcar território e se guiar no ambiente. Em muitos casos, o olfato substitui a visão ou a audição, tornando-se o principal recurso sensorial da espécie.

A seguir, confira alguns animais com o olfato poderoso!

1. Cachorro (Canis lupus familiaris)

O bloodhound é capaz de rastrear odores mesmo dias após terem sido deixados Imagem: Glikiri | Shutterstock

O cachorro tem o olfato cerca de 100 mil vezes mais sensível que o dos humanos. Algumas raças, como o bloodhound, são capazes de rastrear odores mesmo dias após terem sido deixados. Os cães possuem até 300 milhões de receptores olfativos no nariz e uma área cerebral dedicada ao olfato 40 vezes maior que a dos humanos. Isso explica por que são usados em missões de resgate, na detecção de drogas, explosivos e até doenças como câncer.

2. Urso (Ursidae)

O urso-pardo pode sentir o cheiro de um animal morto a mais de 30 km de distância Imagem: Sergey Uryadnikov | Shutterstock

Os ursos, especialmente os polares e os pardos, estão entre os mamíferos terrestres com o olfato mais potente. Um urso-pardo pode sentir o cheiro de um animal morto a mais de 30 km de distância. Esses grandes mamíferos, que vivem na América do Norte, Europa e Ásia, usam o faro para localizar presas, frutas e até para encontrar parceiros no período de acasalamento. Seu nariz altamente desenvolvido compensa a visão limitada.

3. Elefante (Elephantidae)

O elefante tem mais genes relacionados ao olfato do que qualquer outro animal conhecido Imagem: SketchStudio9090 | Shutterstock

Apesar de seu porte imponente, os elefantes também se destacam pelo faro apurado. Eles possuem mais genes relacionados ao olfato do que qualquer outro animal conhecido. Nativos da África e da Ásia, usam a tromba para cheirar, pegar objetos e até se comunicar. Seu olfato os ajuda a encontrar água a quilômetros de distância, o que é vital em regiões secas.

4. Tubarão (Selachimorpha)

O tubarão-branco tem sensores olfativos que detectam até pequenas concentrações de sangue em grandes volumes de água Imagem: USMANboy | Shutterstock

Nos oceanos, o olfato também é essencial. Os tubarões, como o tubarão-branco e o tubarão-tigre, possuem sensores olfativos que detectam até pequenas concentrações de sangue em grandes volumes de água. Vivendo em mares de todo o mundo, eles conseguem identificar a presença de presas mesmo a centenas de metros. Seu faro é tão eficiente que muitos acreditam que eles “sentem o cheiro do medo”.

5. Cavalo (Equus ferus caballus)

O cavalo tem um olfato aguçado que permite reconhecer outros cavalos e humanos pelo cheiro Imagem: AgriTech | Shutterstock

Além de seu porte elegante e sensibilidade emocional, os cavalos também possuem um olfato aguçado. Essa habilidade permite que reconheçam outros cavalos e humanos pelo cheiro, além de detectar alimentos, predadores e mudanças no ambiente. São muito usados em terapias e esportes, e sua sensibilidade olfativa também contribui para perceber o estado emocional dos humanos.

6. Rato (Rattus norvegicus)

O rato usa o olfato para procurar comida e evitar predadores Imagem: Holger Kirk | Shutterstock

Apesar de muitas vezes serem vistos como pragas, os ratos são extremamente inteligentes e possuem um olfato refinado. Eles usam o faro para procurar comida, evitar predadores e navegar por labirintos complexos. Devido a essa capacidade, têm sido treinados para detectar minas terrestres e até tuberculose em ambientes hospitalares. São animais de pequeno porte, ágeis e muito adaptáveis.

7. Urubu-de-cabeça-vermelha (Cathartes aura)

O urubu-de-cabeça-vermelha detecta gases liberados pela decomposição de animais mortos mesmo a grandes altitudes Imagem: Larry Eiden | Shutterstock

O urubu-de-cabeça-vermelha, comum nas Américas, é uma das poucas aves com olfato altamente desenvolvido. Enquanto a maioria das aves confia na visão, esse abutre detecta gases liberados pela decomposição de animais mortos mesmo a grandes altitudes. Isso o ajuda a localizar carcaças escondidas sob a vegetação densa. É um animal fundamental para o equilíbrio ecológico, pois evita a proliferação de doenças.

8. Tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla)

O tamanduá-bandeira se orienta pelo olfato para encontrar formigas e cupins Imagem: MiViK | Shutterstock

Esse mamífero típico da América do Sul é conhecido por sua língua comprida e focinho estreito. Como quase não possui dentes e tem visão limitada, o tamanduá-bandeira se orienta pelo olfato para encontrar formigas e cupins. Seu faro é sete vezes mais sensível que o de um cão, sendo sua principal ferramenta para alimentação. Ele vive em áreas de cerrado, campos e florestas tropicais.