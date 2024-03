8 áreas para empreender com pouco investimento

Economista lista tipos de negócios lucrativos e sustentáveis para você criar de maneira simples

É possível iniciar o próprio negócio com pouco investimento Imagem: Jacob Lund | Shutterstock

Muitas pessoas desejam empreender, mas a falta de recursos financeiros pode parecer um obstáculo insuperável. Apesar disso, é possível iniciar empreendimentos com investimento inicial relativamente baixo. Todavia, para todas as opções com baixo investimento, é importante fazer um planejamento e controlar o caixa, inclusive o capital de giro.

Bruno Lucas, economista e CFO da Zippi, fintech de crédito semanal para autônomos, também ressalta que, “para aumentar as chances de sucesso, é preciso trabalhar com algo de que se gosta, além de buscar informações sobre o público-alvo, entender a concorrência, controlar o caixa, investir em marketing e criar uma boa imagem para o negócio”.

Nesse sentido, confira 8 dicas valiosas do economista para montar um negócio com pouco dinheiro!

1. Venda seu artesanato

Você pode vender velas aromáticas, difusores de ambiente, sabonetes artesanais, peças de crochê ou tricô. E, se não tiver conhecimento sobre como fazer esses itens, pode começar assistindo a videoaulas gratuitas em plataformas digitais, como o YouTube, antes de investir mais e começar a empreender oficialmente.

2. Ofereça assistência técnica

Com o grande número de dispositivos eletrônicos em uso no Brasil, oferecer serviços de reparos pode ser uma oportunidade lucrativa. Nesse cenário, invista em cursos de reparos e estabeleça parcerias com lojas a fim de garantir uma base inicial de clientes antes de investir mais em uma loja própria.

3. Trabalhe com jardinagem

A jardinagem é uma possibilidade para aqueles que gostam de trabalhar ao ar livre. O investimento inicial é direcionado à aquisição de máquinas e acessórios, bem como a algum curso que possa te ajudar a se aprofundar no manejo de algumas espécies.

Um cultivo que voltou aos holofotes recentemente e que traz uma ótima rentabilidade é o kokedama, uma técnica de jardinagem oriental. A técnica consiste na criação de pequenas esferas de solo cobertas por musgo que se tornam um “suporte” capaz de abrigar diferentes espécies e dispensar o uso de vasos convencionais.

Se você tem habilidades com animais de estimação, hospedagem de pets é uma ótima opção Imagem: Dora Zett | Shutterstock

4. Faça hospedagem para pets

Se você ama animais de estimação e tem certa habilidade com eles, com um investimento de até R$ 5 mil, é possível montar um espaço de hospedagem para animais de estimação. Algumas plataformas, como a DogHero, podem fazer a ponte entre você e os tutores que precisam de alguém para cuidar dos seus bichinhos por determinados períodos.

5. Personalize balões infláveis para festas

A personalização de itens de decoração, como balões infláveis, tem se mostrado uma tendência crescente. Com um investimento inicial de aproximadamente R$ 3 mil, é possível adquirir os equipamentos necessários para iniciar esse tipo de negócio. E aí, é apostar nas redes sociais e no boca a boca para atrair a clientela.

6. Realize a venda de alimentos ou doces e salgados para festas

Aqueles que possuem habilidades culinárias podem considerar a venda de alimentos via aplicativos de entrega. A opção de doces ou salgados para festas também é uma opção viável de negócio e requer um baixo investimento.

Para começar, basta se cadastrar nas plataformas de entrega como um restaurante e, então, começar a montar opções de cardápio. De início, ofereça menos tipos para precisar manter um estoque menor de ingredientes e vá adaptando conforme a demanda dos clientes, priorizando os itens com mais saída.

7. Dê aulas particulares

Aproveitar habilidades específicas, como idiomas, música ou trabalhos manuais, para oferecer aulas particulares pode ser uma forma de transformar conhecimento em renda e requer um custo quase zero para começar. Sites como Superprof, o Profes, o Corujito e o Shapp aceitam professores de tudo.

O Liber pode ser uma solução para dar aulas de reforço escolar; o italki, o Preply e o Verbling, para ensinar idiomas (inclusive o português); e o Wimelo e o Musicasa são voltados para ensinar música pela internet, sejam aulas teóricas, de algum instrumento ou até de canto.

8. Produza e venda bijuterias

A revenda de bijuterias e acessórios de moda se trata de uma opção interessante para quem busca empreender com investimento inicial relativamente baixo.

“Empreender com pouco dinheiro é possível, desde que sejam feitas escolhas conscientes e bem planejadas. Seja qual for a área de atuação escolhida, com criatividade e dedicação, é viável transformar um investimento inicial modesto em um negócio lucrativo e sustentável. Além disso, as redes sociais podem ser uma ferramenta importante para o negócio alavancar. Independentemente do tamanho do investimento, saber divulgar o negócio nas redes vai fazer total diferença!”, finaliza o economista.

Por Raíssa Jorgenfelth