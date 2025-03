8 atitudes para melhorar a autoestima e a saúde da mulher

Alguns cuidados são fundamentais para manter a qualidade de vida

Cuidados simples contribuem positivamente para a saúde da mulher Imagem: LightField Studios | Shutterstock

Na vida moderna, a mulher ocupa cada vez mais espaço e, para esta conquista, encara desafios ao desempenhar muitos papéis ao mesmo tempo: em casa, na família, no trabalho e até na vida social. Todavia, na maioria das vezes, ela nem percebe que não está dando atenção à saúde e à alimentação.

No Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, a data sugere uma reflexão sobre a defesa de causas femininas e a relevância da mulher na sociedade, mas também deve ser um alerta sobre a importância do autocuidado com a saúde.

A Profa. Dra. Nadia Haubert, nutróloga e diretora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN), lembra que algumas atitudes simples podem contribuir para melhorar o cotidiano, respeitando o limite de cada mulher. “Quando se pensa em autocuidado, também falamos de autoestima. Dar atenção à saúde – em qualquer fase da vida da mulher – é se priorizar para fazer opções certas, no momento certo e que se reflitam no bem-estar. O que importa é viver com qualidade e contar com o apoio de quem está por perto”, ressalta.

Abaixo, confira outras dicas para melhorar a autoestima e a saúde da mulher!

1. Realize check-ups regulares

Agende consultas periódicas com ginecologista, nutrólogo e outros especialistas. As visitas aos médicos e os exames são essenciais para a prevenção, diagnóstico precoce de doenças e para monitorar as mudanças que ocorrem no corpo, principalmente na menopausa.

2. Invista em uma alimentação colorida e equilibrada

Uma dieta rica em frutas, vegetais, legumes, proteínas magras, alimentos integrais e gorduras saudáveis ajuda a manter a massa muscular (importante para o metabolismo) e a reduzir os riscos de doenças crônicas. Lembre-se de que um prato “colorido” é sinônimo de variedade e nutrientes essenciais para o corpo.

3. Pratique atividade física com prazer

Exercícios regulares, que combinem atividades aeróbicas com treinos de força, são fundamentais para manter o metabolismo ativo, controlar o peso e reduzir o estresse. Escolha atividades que lhe tragam prazer e possam ser praticadas de forma contínua, inclusive em grupo, promovendo também o convívio social.

Estabelecer uma rotina de sono consistente ajuda a manter o equilíbrio emocional Imagem: MAYA LAB | Shutterstock

4. Priorize um sono de qualidade

Um sono reparador é vital para o equilíbrio hormonal, melhora do humor e fortalecimento do sistema imunológico. Estabeleça uma rotina para dormir, evite refeições pesadas à noite e minimize o uso de telas antes de se deitar para favorecer a produção natural de melatonina.

5. Gerencie o estresse e as emoções

O equilíbrio emocional é tão importante quanto a saúde física. Técnicas de meditação, exercícios de respiração e momentos de lazer ajudam a reduzir a ansiedade e o estresse, melhorando a qualidade de vida e contribuindo para a prevenção do ganho de peso em fases de mudança hormonal.

6. Cuide da pele e da autoestima

Manter a pele bem hidratada e protegida do sol é essencial para prevenir o envelhecimento precoce e cuidar da autoestima. Pequenas rotinas de beleza podem ser um momento de autocuidado que reforçam o bem-estar emocional.

7. Use suplementos com orientação profissional

Evite o uso indiscriminado de suplementos. Cada organismo é único e a suplementação inadequada pode ser prejudicial. Consulte um profissional para avaliar suas reais necessidades e garantir resultados seguros e eficazes.

8. Aborde as fases específicas com cuidado

Cada fase da vida exige cuidados específicos. Veja:

Gestação: mantenha uma alimentação equilibrada e siga, rigorosamente, as orientações médicas, evitando excessos, para garantir a saúde tanto da mãe quanto do bebê.

mantenha uma e siga, rigorosamente, as orientações médicas, evitando excessos, para garantir a saúde tanto da mãe quanto do bebê. Menopausa: veja essa fase como uma oportunidade para adotar novas rotinas saudáveis. A transição hormonal pode ser amenizada com mudanças no estilo de vida e, quando indicado, com o uso terapêutico adequado, sempre sob supervisão médica.

“Cada pequena mudança no dia a dia pode resultar em grandes benefícios a longo prazo. Lembre-se de que o autocuidado é um processo contínuo e personalizado – ou seja, contar com o apoio de profissionais de saúde pode fazer toda a diferença na construção de uma rotina saudável e sustentável e para se viver com mais qualidade e bem-estar. Cuidar-se sempre é essencial”, completa a Dra. Nádia Haubert.

Por Edna Vairoletti