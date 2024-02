Além de ser eficaz na queima de calorias, o exercício físico favorece o metabolismo e a tonificação muscular

A prática regular de atividade física é indispensável para quem almeja emagrecer de maneira saudável Imagem: 4 PM production | Shutterstock

A prática regular de atividade física desempenha um papel fundamental para aqueles que buscam emagrecer de maneira saudável, sendo um componente essencial em conjunto com uma dieta equilibrada. O exercício físico não apenas acelera a queima de calorias, auxiliando na perda de peso, mas também promove benefícios abrangentes para a saúde e o funcionamento do corpo.

“A prática de exercícios físicos aumenta o fluxo da circulação do sangue e melhora o retorno venoso para levar oxigênio às células dos músculos e tecidos próximos. Além disso, contribui para a queima de gordura, ajuda a desenvolver os músculos e fortalece o sistema imunológico”, explica a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

Por isso, a seguir, confira 8 atividades físicas práticas para ajudar a emagrecer!

1. Caminhada

Essa é uma atividade acessível e eficaz. Caminhar regularmente melhora a circulação, queima calorias e fortalece músculos, contribuindo para a perda de peso. Inserir caminhadas curtas após as refeições pode ser uma forma fácil de incorporar esse hábito à rotina.

“Ótima opção também para os sedentários ou para aqueles que adotam um ritmo mais leve, mas não abrem mão de praticar exercício. Caminhar aumenta o metabolismo do corpo e gera um elevado gasto calórico”, afirma o Dr. William Komatsu, fisiologista do exercício.

2. Corrida

Segundo Rick Soares Vieira, professor especialista em exercícios físicos aplicados à reabilitação cardíaca e a grupos especiais, o treino de corrida ajuda na diminuição do percentual de gordura. Para isso, comece com corridas leves e aumente gradualmente a intensidade. Correr ao ar livre ou em esteiras são opções viáveis. Reserve alguns dias da semana para essa atividade, criando uma rotina consistente.

3. Natação

A natação é uma opção de baixo impacto que trabalha diversos grupos musculares. Além disso, ela melhora a resistência cardiovascular, ajudando na queima de calorias. “A prática regular do nado é o que irá estimular o fortalecimento dos músculos e colocará um fim no excesso de peso”, explica a personal trainer Mariana Onias. Por isso, inserir sessões de natação duas a três vezes por semana pode ser benéfico para o emagrecimento.

A prática de musculação favorece o emagrecimento Imagem: Dusan Petkovic | Shutterstock

4. Treinamento de força

Musculação ou exercícios com peso corporal ajudam a aumentar a massa muscular. O músculo consome mais energia em repouso, contribuindo para o emagrecimento a longo prazo. Para isso, inclua duas a três sessões de treinamento de força por semana.

5. Aulas de dança

Além de serem divertidas, as aulas de dança queimam calorias e melhoram o condicionamento físico. Escolha um estilo que lhe agrade e participe de aulas regulares. Dançar também é uma excelente forma de expressão artística, tornando o exercício mais prazeroso.

“As danças não são apenas uma forma de entretenimento, mas também uma atividade física que pode oferecer uma série de benefícios para a saúde. Além de melhorar a coordenação, flexibilidade e equilíbrio, as danças também podem ajudar a aumentar a resistência cardiovascular e a força muscular”, enfatiza José Corbini, personal trainer do aplicativo Personal Virtual.

6. Ciclismo

Pedalar é um excelente exercício cardiovascular que trabalha principalmente as pernas. “A prática constante, com duração e intensidade adequadas para o condicionamento físico, promove a redução do peso corporal”, explica o personal trainer Guilherme Santander. Integre o ciclismo como meio de transporte sempre que possível ou reserve alguns momentos do seu dia para pedalar em parques ou ciclovias.

O yoga também ajuda a queimar calorias Imagem: oneinchpunch | ShutterStock

7. Yoga

Embora seja muitas vezes associada à flexibilidade e relaxamento, as práticas de yoga também podem ajudar no emagrecimento. Algumas modalidades, como o Vinyasa ou o Power Yoga, envolvem movimentos mais dinâmicos que queimam calorias. Além disso, o yoga melhora a consciência corporal e a conexão mente-corpo, o que pode levar a escolhas alimentares mais conscientes.

“A prática de yoga traz inúmeros benefícios para a saúde geral que também se refletem na boa forma corporal, como o aceleramento do metabolismo, que permite uma queima mais rápida de calorias […]”, explica a professora de yoga Bruna Tiboni Kaiut, especializada no Método Kaiut Yoga.

8. Pular corda

Uma atividade simples, mas altamente eficaz para queimar calorias. Ela eleva a frequência cardíaca, promovendo a perda de peso e melhorando o condicionamento cardiovascular. “Pular corda é uma das atividades aeróbicas mais completas e eficientes para nosso organismo”, explica Ângela Steck, personal trainer. A prática pode ser incorporada facilmente em casa ou em espaços abertos, proporcionando um treino eficiente em pouco tempo.