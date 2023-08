8 benefícios da meditação para a saúde

A técnica ajuda a reduzir o estresse e melhora a qualidade de vida

Meditar traz benefícios para todas as idades Imagem: Evgeny Atamanenko | ShutterStock

Se o estresse está causando ansiedade, tensão e preocupação em você, considere experimentar a meditação. Mesmo dedicando poucos minutos à prática, é possível restaurar a calma e a paz interior, e todos estão aptos a praticá-la.

“O equilíbrio atingido favorecerá a compreensão sobre como agimos, reagimos e enfrentamos as questões que nos trazem satisfação ou sofrimento, viabilizando a estruturação de mudanças internas, as quais nos levarão a buscar transformações no nosso ambiente externo”, enfatiza Edson Moraes, coach executivo e sócio do Espaço Meio.

Busque o equilíbrio onde estiver

Você pode meditar em qualquer lugar; em transportes, dentro de casa ou até mesmo em grupos guiados. A prática é adotada por diversos motivos, e os benefícios são expressivos em todas as idades.

“Pode parecer estranho no início, mas a persistência na prática diminui a ansiedade, melhora a depressão e o sono, controla a pressão arterial e diminui os batimentos cardíacos”, conta Moraes. “Tudo isso [é] cientificamente provado por diversas pesquisas, trabalhos acadêmicos e relatos de meditadores frequentes”, completa.

Em busca de incentivar a prática, separamos 10 benefícios da meditação para a saúde! Confira.

1. Reduz o estresse

O estresse, independentemente de sua origem mental ou física, quando não é adequadamente gerenciado, pode acarretar danos ao corpo. Isso porque está associado à liberação de substâncias inflamatórias chamadas citocinas.

Tais citocinas podem desencadear uma série de problemas, incluindo pressão alta, ansiedade, insônia, depressão e dificuldade de concentração. Além disso, um estudo de 2018 publicado no Journal of Rheumatology descobriu que a meditação baseada em mindfulness foi eficaz no alívio da dor e da fadiga em pessoas com fibromialgia.

2. Ajuda a controlar a ansiedade

Como sabemos, ansiedade e estresse não são a mesma coisa. A meditação permite que alguém lide e reaja positivamente à ansiedade, seja ou não causada por estressores específicos. Para obter os benefícios de alívio da ansiedade, é necessária a prática regular.

3. Melhora a saúde mental

Alguns tipos de meditação podem levar a uma maior autoconfiança e uma visão positiva da vida. Estudos mostram que essa alternativa pode ajudar a reduzir os sintomas de depressão, diminuir a frequência de pensamentos negativos e gerar mais positividade no dia a dia.

4. Aumenta a autoconsciência

A meditação é uma das mais eficazes maneiras de melhorar a autoconsciência. A prática regular ajuda a desenvolver uma melhor compreensão de si mesmo.

“A autoconsciência é o começo de tudo. Precisamos ter mais consciência dos nossos pensamentos e entendê-los, uma vez que, por meio dessa prática, podemos aprender a compreender as emoções e conseguimos transformá-las em padrões de comportamento“, comenta a especialista Thais Galassi, palestrante, escritora e especialista em mindset.

A meditação ajuda a tornar a prática física mais eficiente (Imagem: 220 Selfmade studio | ShutterStock)

5. Aumento da atenção

A prática meditativa permite que você mantenha o foco por períodos mais extensos. “Meditar é se reconectar e sentir o que está acontecendo no aqui e agora, sem pensar no passado e futuro. Estar presente nos traz um estado de centramento, clareza mental e equilíbrio emocional”, explica Patricia Calazans, Life e Executive Coach pela International Coaching Community.

Ainda, com a atenção plena durante exercícios físicos, você se concentra no movimento, na respiração e na evolução corporal. Isso pode melhorar sua concentração durante o treino e torná-lo mais eficiente.

6. Melhora o sono

A técnica pode reduzir o tempo necessário para adormecer e melhorar a qualidade do sono. “Meditar é dar descanso profundo ao seu corpo com qualidade que nem um sono mais profundo é capaz de lhe proporcionar”, garante Patricia Calazans.

7. Diminui dores musculares

Meditar pode ajudar a reduzir a dor e melhorar o emocional. Junto aos cuidados médicos, isso auxilia no tratamento da dor crônica. A percepção da dor está intimamente ligada à mente e pode ser elevada quando se está sob estresse.

8. Maior compaixão e redução de inseguranças

Durante a meditação, é possível desenvolver uma perspectiva mais equilibrada e realista em relação a si mesmo e ao mundo ao redor, de modo a quebrar crenças negativas e inseguranças. A prática pode ajudar a se compreender melhor e aumentar sentimentos e ações positivas diante dos outros.

“Quando a gente consegue ter consciência daquilo que a gente pensa, do nosso padrão mental, das nossas crenças, nós paramos de olhar para fora e mergulhamos dentro do nosso interior. Assim, ao adquirir essa autoconsciência, começamos a curar o nosso passado e a mudar a nossa qualidade dos pensamentos”, complementa Thais Galassi.