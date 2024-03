Veja como alguns alimentos podem favorecer o funcionamento do corpo e ajudar a prevenir doenças

O consumo de verduras no dia a dia é fundamental para a saúde Imagem: Luis Molinero | Shutterstock

As verduras são uma parte fundamental de uma alimentação saudável e equilibrada, oferecendo muitos benefícios para a saúde. Com uma ampla variedade de opções disponíveis, desde folhas verdes-escuras, como espinafre e couve, até vegetais crucíferos vibrantes, como o brócolis, esses alimentos são repletos de nutrientes essenciais que promovem o bem-estar. Confira, a seguir, 8 benefícios das verduras para a saúde.

1. Nutrientes essenciais

As verduras são ricas em uma variedade de vitaminas e minerais, como vitaminas C e K, ácido fólico, potássio e ferro. Esses nutrientes desempenham papéis vitais em diversas funções do corpo, incluindo a saúde óssea, imunidade e coagulação sanguínea.

2. Fibras alimentares

Muitas verduras são excelentes fontes de fibras alimentares. “As fibras proporcionam maior saciedade e fazem com que o esvaziamento gástrico seja feito em um maior tempo. Assim, a sensação de fome demora a surgir e, consequentemente, pode levar a uma menor ingestão alimentar”, afirma a nutricionista Roberta Stella.

3. Baixo teor calórico

Verduras são naturalmente baixas em calorias e podem ser ótimas para quem está tentando manter ou perder peso. “Para ter uma perda de peso e consequentemente de medidas, deve-se adquirir hábitos saudáveis com orientação do profissional da área. Para isso, é necessária uma dieta equilibrada de acordo com seu objetivo, sexo, idade, atividade física e possíveis patologias existentes”, alerta a nutricionista Pollyanna Ayub.

Verduras são uma rica fonte de antioxidantes Imagem: Olivier Tabary | Shutterstock

4. Antioxidantes

Muitas verduras são ricas em antioxidantes, substâncias que ajudam a combater o estresse oxidativo no corpo. O consumo regular desses compostos pode ajudar a reduzir o risco de condições crônicas, como doenças cardíacas, câncer e doenças neurodegenerativas.

“As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células, e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem.

5. Hidratação

Algumas verduras, como pepino e alface, podem contribuir para a hidratação. “Possuem alto teor de água na composição, repondo os líquidos eliminados através da transpiração”, diz a nutricionista Tatiane Melo da Costa.

6. Controla a pressão alta

O alto teor de potássio em muitas verduras, como no espinafre, pode ajudar a reduzir a pressão arterial, promovendo a saúde cardiovascular e diminuindo o risco de hipertensão.

“A hipertensão arterial é uma condição crônica que requer gerenciamento a longo prazo, mesmo quando os sintomas não são aparentes. É importante trabalhar em estreita colaboração com um médico para desenvolver um plano de tratamento adequado e eficaz”, diz o Dr. Ronan Araujo, nutrólogo e endocrinologista.

7. Saúde ocular

Algumas verduras, como espinafre e couve, são ricas em luteína e zeaxantina, antioxidantes que têm sido associados a um menor risco de degeneração macular relacionada à idade, uma das principais causas de perda de visão em adultos mais velhos.

8. Promove a saúde digestiva

As verduras contêm fibras alimentares e água, essenciais para a saúde do sistema digestivo. “As fibras presentes nos alimentos ajudam a manter o corpo em equilíbrio. Absorvem excessos e ajudam a eliminar as toxinas. Previnem a constipação e doenças relacionadas ao intestino, ajudam na perda de peso e na prevenção de doenças cardiovasculares”, explica a nutricionista Fernanda Sobral.