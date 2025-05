8 benefícios e pontos negativos do café para a saúde

A bebida é uma das fontes mais populares de cafeína, consumida diariamente por milhões de pessoas no mundo

No dia 24 de maio é celebrado o Dia Nacional do Café. A data foi instituída pela Associação Brasileira da Indústria do Café (ABIC), em 2005, para marcar o início da colheita nas principais regiões cafeeiras do país. A bebida está presente no cotidiano de praticamente todos os brasileiros — desde o início da manhã até os momentos de pausa à tarde, acompanhando bolos e pães. Muitos apreciam não apenas seu sabor marcante, mas também os efeitos estimulantes que ele proporciona.

Isso ocorre porque a bebida é uma das fontes mais populares de cafeína. “A quantidade de cafeína no café pode variar dependendo do tipo de grão, método de preparo e tamanho da porção. Em média, uma xícara de café de 240 ml contém aproximadamente 95 mg de cafeína”, comenta Mariana Duarte Cardoso, Coordenadora do Curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera.

Por conter uma quantidade significativa de cafeína, o café oferece diversos benefícios ao organismo. No entanto, é fundamental consumi-lo com moderação para evitar efeitos adversos. “Cada pessoa tem uma tolerância diferente à cafeína, e observar como o corpo reage ao consumo de café é essencial para ajustar a quantidade conforme necessário”, afirma a nutricionista.

A seguir, a especialista aponta os benefícios e os principais pontos negativos que podem ser intensificados pelo consumo do café. Confira!

1. Aumento da energia

A cafeína no café é conhecida por seu efeito estimulante, que ajuda a aumentar a energia , tornando-se uma escolha comum para começar o dia ou para momentos que exigem concentração.

2. Melhoria na performance cognitiva

O consumo de café pode melhorar a memória, o tempo de reação e a função cognitiva, facilitando a realização de tarefas que exigem atenção e raciocínio.

3. Estímulo à performance física

A cafeína no café pode aumentar a resistência e a força muscular, sendo benéfica para atividades físicas e esportivas.

4. Efeito antioxidante

Além da cafeína, o café contém antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres, contribuindo para a saúde celular e a prevenção de doenças.

5. Insônia e distúrbios do sono

O consumo excessivo de café, especialmente próximo ao horário de dormir, pode causar insônia e distúrbios do sono.

6. Ansiedade e nervosismo

Altas doses de cafeína podem aumentar os níveis de ansiedade e nervosismo, afetando o bem-estar emocional.

7. Dependência

O uso regular de café pode levar à dependência de cafeína, com sintomas de abstinência como dores de cabeça, irritabilidade e fadiga.

8. Problemas digestivos

A cafeína no café pode causar desconforto gastrointestinal, como azia e refluxo, especialmente em pessoas sensíveis.

