8 benefícios poderosos da aveia para a saúde

Entenda como o consumo regular desse cereal favorece o bom funcionamento do corpo

A aveia oferece uma gama de benefícios à saúde Imagem: Gecko Studio | Shutterstock

Cultivada há milhares de anos, a aveia já era apreciada por diversas civilizações antigas, desde os romanos até os povos germânicos. No Brasil, chegou com os colonos portugueses e logo se adaptou ao clima e à cultura local. Hoje em dia, o cereal é reconhecido como um superalimento. Rico em fibras, proteínas, vitaminas e minerais, oferece uma gama de benefícios à saúde. A seguir, confira alguns deles!

1. Ajuda no emagrecimento

A aveia é um alimento de baixo índice glicêmico, o que significa que libera açúcar no sangue de forma lenta e constante. Isso ajuda a manter os níveis de energia estáveis e evita picos de fome. “A aveia tem carboidratos de absorção lenta, que dão a sensação de saciedade por mais tempo, auxiliando no emagrecimento”, acrescenta a nutricionista Daniela Medeiros.

2. Aliada da saúde digestiva

Esse cereal é rico em fibras solúveis e insolúveis que atuam como um prebiótico natural, promovendo o crescimento de bactérias benéficas no intestino. Isso favorece a melhora da saúde digestiva, prevenindo a constipação e promovendo a regularidade intestinal.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras. A aveia em flocos finos, por exemplo, oferece cerca de 9,50 g de fibra alimentar a cada 100 g, conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e da Food Research.

3. Auxilia na redução do estresse e da ansiedade

A aveia contém triptofano, um aminoácido precursor da serotonina, neurotransmissor que regula o humor e o sono. O consumo regular do cereal é capaz de auxiliar na redução dos níveis de estresse e ansiedade, promovendo uma sensação de bem-estar mental.

4. Ajuda no equilíbrio hormonal

O consumo regular de aveia pode contribuir para o alívio de sintomas da menopausa como ondas de calor, suores noturnos, insônia e alterações de humor. O cereal contém compostos como fitoestrogênios e lignanas, que atuam de maneira similar ao estrogênio natural do corpo. Esses compostos ajudam no equilíbrio dos níveis hormonais, especialmente durante a menopausa, quando a produção de estrogênio diminui.

A aveia fornece energia ao corpo e aumenta a sensação de disposição Imagem: Vladislav Noseek | Shutterstock

5. Fornece disposição

Ao contrário de outros carboidratos simples, como massas e pães brancos, a aveia é absorvida lentamente pelo organismo. Essa digestão gradativa fornece uma energia constante e mais duradoura, ideal para a realização de tarefas diárias e atividades físicas, como a musculação. Além disso, a vitamina B, presente no cereal, aumenta a sensação de disposição.

6. Ajuda no controle do diabetes e do colesterol

A betaglucana é uma fibra solúvel que também contribui para o controle da glicemia, abaixando os níveis de glicose. “[A betaglucana] é um tipo de fibra solúvel que diminui a absorção do colesterol e açúcar. Dessa forma, o consumo desse cereal diariamente, em frutas e no próprio iogurte, é importante para controle do diabetes e do colesterol”, afirma a nutricionista Pollyanna Ayub.

7. Favorece a saúde da pele

A aveia é fonte de cisteína e vitamina B1, que ajuda a promover uma pele saudável, tonificada e firme. “A aveia também é fonte de silício, que protege a integridade das fibras de elastina e colágeno, preservando a elasticidade e flexibilidade dos tecidos da pele”, afirma Daniela Medeiros.

8. Fortalece os ossos

De acordo com a TBCA, a cada 100 g de farelo de aveia é possível obter cerca de 58,2 mg de magnésio e 173 mg de fósforo, dois componentes que contribuem para a formação e o fortalecimento dos ossos, prevenindo fraturas e osteoporose.

Isso é importante principalmente porque, segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 50% das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos sofrerão com alguma fratura osteoporótica ao longo da vida.