8 coisas que você precisa saber antes de adotar um cachorro

Certos cuidados e algumas reflexões são fundamentais antes de optar pela adoção do pet

A adoção de um cão não é algo simples e deve envolver muita seriedade e reflexão Imagem: 4 PM production | Shutterstock

Adotar um cachorro é uma decisão recheada de benefícios. Afinal, esse pet é um grande companheiro, consegue sentir os perigos próximos e auxilia no combate a transtornos mentais. No entanto, apesar das vantagens, a adoção de um cão não é algo simples e deve envolver muita seriedade e reflexão.

De acordo com Tatiana Sales, presidente da ONG Confraria dos Miados e Latidos, antes de adotar, é preciso que o futuro tutor leve em conta a sua disponibilidade de tempo para a adaptação e o convívio com o animal. Ademais, é necessário que todos os moradores da casa estejam de acordo com a chegada de um novo amigo.

Além dos cuidados citados, ainda existem outros pontos importantes que os futuros tutores precisam ter em mente antes da adoção. A seguir, confira quais são!

1. Comprometimento

Adotar um cachorro é um compromisso de longo prazo. O pet pode viver por muitos anos; portanto, é preciso estar preparado para se dedicar e cuidar dele durante esse tempo.

2. Espaço

Antes de adotar, é necessário saber se o espaço da casa ou do apartamento é o suficiente para que o cão possa se movimentar. Caso more em um local pequeno, o mais indicado é adotar um pet de porte pequeno.

3. Custos

Ter um cachorro pode ser caro. Será preciso comprar comida, brinquedos, produtos de higiene e, caso ele fique doente, levar ao veterinário e comprar remédios. Desse modo, é preciso confirmar se há preparo financeiro para arcar com esses custos.

4. Treinamento

Todos os cães precisam de um treinamento adequado. Certifique-se que está preparado para treiná-lo, ensiná-lo ou para pagar alguém que possa fazer isso.

É sua responsabilidade garantir a felicidade e o bem-estar do seu cãozinho (Imagem: 4 PM production | Shutterstock)

5. Saúde

Cães necessitam de cuidados especiais com a saúde. No caso, é preciso vaciná-los, cuidar de seus dentes e levá-los a check-ups. Logo, é fundamental estar preparado para visitar o veterinário com uma certa frequência.

6. Alergias

Antes de adotar, verifique se você ou algum morador do local tem alergia a cães. Alguns pets podem produzir mais alérgenos do que outros.

7. Personalidade do cachorro

Cada cachorro tem uma personalidade única. Dessa forma, algumas raças são mais adequadas para certos tipos de pessoas do que outras. Pesquise bem essa questão antes de adotar o pet.

8. Responsabilidade

Adotar um animal é uma grande responsabilidade. Você deverá garantir a felicidade e o bem-estar do futuro companheiro. Diante disso, esteja preparado para ser um tutor responsável e dedicado.