8 curiosidades incríveis sobre os pandas-vermelhos

Pequenos e encantadores, esses animais esbanjam fofura e têm características surpreendentes que vão além da aparência

Os pandas-vermelhos são cheios de particularidades e hábitos únicos Imagem: Anton Watman | Shutterstock) </p>

Eles parecem pelúcias vivas e têm conquistado corações pelo mundo. Os pandas-vermelhos são mamíferos arborícolas, de hábitos reservados, que vivem em regiões montanhosas da Ásia, como o Himalaia, Nepal, Butão e áreas da China. Conhecidos também como raposas-de-fogo, eles pertencem a uma família biológica própria, chamada Ailuridae, e não são parentes diretos do famoso panda-gigante, apesar do nome parecido.

Por causa de sua aparência adorável, com olhos expressivos, pelagem avermelhada e cauda longa e peluda, os pandas-vermelhos viralizaram nas redes sociais em vídeos que mostram seus comportamentos curiosos e brincadeiras engraçadas. No entanto, por trás dessa doçura, há uma espécie cheia de particularidades, hábitos únicos e grande importância ecológica.

A seguir, confira algumas curiosidades sobre os pandas-vermelhos!

1. Eles não têm parentesco com o panda-gigante

Apesar da semelhança nos nomes, os pandas-vermelhos pertencem à família Ailuridae, enquanto o panda-gigante faz parte da família dos ursos (Ursidae). Essa confusão se deu porque ambos compartilham o gosto por bambu, mas sua relação genética é distante. Curiosamente, o panda-vermelho foi descoberto e nomeado antes do panda-gigante, o que reforça seu status como o “panda original”.

2. São especialistas em escalar e viver nas árvores

Os pandas-vermelhos são animais arborícolas, ou seja, passam a maior parte do tempo nas árvores. Suas patas dianteiras são muito ágeis, com garras semirretráteis e sola peluda, o que facilita a escalada. Além disso, a longa cauda ajuda a manter o equilíbrio quando se movem entre os galhos. Eles dormem nos troncos mais altos e, muitas vezes, até se alimentam em cima das árvores, longe de predadores terrestres.

3. Desenvolveram um “sexto dedo” para segurar o bambu

Uma das adaptações mais interessantes do panda-vermelho é o chamado “polegar falso”, uma extensão do osso do punho que funciona como um sexto dedo. Ele permite que os animais segurem galhos de bambu com mais firmeza enquanto comem.

Esse mesmo tipo de adaptação é visto no panda-gigante, o que é um exemplo notável de evolução convergente, isto é, quando duas espécies diferentes desenvolvem características semelhantes para lidar com desafios parecidos.

4. Embora comam muito bambu, são onívoros

Os pandas-vermelhos têm um sistema digestivo semelhante ao de carnívoros, mas sua dieta é composta principalmente por bambu. Para compensar a baixa quantidade de nutrientes que o bambu oferece, eles precisam comer grandes quantidades todos os dias. No entanto, também complementam a alimentação com frutas, ovos, pequenos roedores, insetos e líquens.

Os pandas-vermelhos preferem descansar em locais altos e sombreados durante o dia Imagem: Bigzumi | Shutterstock

5. Preferem viver e caçar à noite

Com hábitos noturnos e crepusculares, os pandas-vermelhos ficam mais ativos ao anoitecer e durante a madrugada. Esse comportamento é uma forma de evitar o calor do dia e se proteger de predadores. Durante o dia, preferem descansar em locais altos e sombreados, muitas vezes em buracos de árvores ou entre os galhos mais densos, onde se camuflam com facilidade graças à coloração da pelagem.

6. Se comunicam com sons suaves e marcações odoríferas

Embora não sejam muito barulhentos, os pandas-vermelhos têm uma forma bem particular de se comunicar. Eles produzem sons suaves, como assobios, grunhidos e estalos, principalmente durante a época de acasalamento. Além disso, marcam território com secreções de glândulas localizadas nas patas e com urina. Esses cheiros ajudam a manter a distância entre indivíduos e a informar a presença de um possível parceiro.

7. São solitários e muito discretos

Na natureza, os pandas-vermelhos são animais extremamente reservados. Vivem sozinhos, cada um em seu território bem definido, e evitam interações com outros da mesma espécie, exceto durante o período de reprodução, que ocorre entre o fim do inverno e o início da primavera. A fêmea costuma dar à luz de um a quatro filhotes, que ela cuida sozinha até que estejam prontos para seguir independentes.

8. Estão ameaçados de extinção

Os pandas-vermelhos são classificados como “em perigo” pela Lista Vermelha da IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza). A principal ameaça é a destruição de seu habitat devido ao desmatamento, à agricultura e à expansão urbana. Além disso, a caça ilegal e o tráfico de animais silvestres aumentam ainda mais o risco para a espécie. Acredita-se que restem menos de 10 mil exemplares na natureza, o que torna os programas de conservação urgentes.