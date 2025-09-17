8 curiosidades interessantes sobre o bicho-preguiça 

Conheça fatos surpreendentes sobre esse mamífero único que vive nas copas das árvores e encanta pela sua calma

Além da fama de “preguiçoso”, o bicho-preguiça esconde uma série de características surpreendentes Imagem: aan03a | Shutterstock

O bicho-preguiça é um mamífero que pertence à ordem Pilosa e é nativo das florestas tropicais da América Central e da América do Sul. No Brasil, ele pode ser encontrado especialmente na Amazônia e na Mata Atlântica. Com movimentos lentos, garras longas e um comportamento calmo, ele tem despertado o carinho de muitas pessoas nas redes sociais, com vídeos que mostram sua rotina tranquila e aparência simpática.

Apesar de sua fama de “preguiçoso”, esse animal esconde uma série de características surpreendentes. Seu estilo de vida é resultado de milhões de anos de evolução, com adaptações que o tornaram mestre na arte de sobreviver nas copas das árvores.

A seguir, veja algumas curiosidades fascinantes sobre o bicho-preguiça!

1. Existem dois tipos principais de bicho-preguiça

O bicho-preguiça pode ser dividido em dois grupos principais: os de dois dedos (gênero Choloepus) e os de três dedos (gênero Bradypus). Ambos vivem em árvores, mas diferem em aspectos como alimentação, tempo de gestação e estrutura corporal. O número de dedos não está ligado apenas às patas dianteiras, mas também à sua forma de se locomover.

2. Vivem a maior parte da vida pendurados de cabeça para baixo

O bicho-preguiça passa quase toda a vida suspenso nas árvores, agarrado aos galhos com suas garras fortes e curvas. Sua musculatura e estrutura óssea são adaptadas para essa posição invertida, que não exige esforço muscular constante. Essa característica permite que o animal economize energia e se mantenha seguro, já que seu corpo fica bem camuflado entre as folhas, dificultando o ataque de predadores como onças e aves de rapina.

3. Têm o metabolismo mais lento entre os mamíferos

O metabolismo do bicho-preguiça é extremamente lento, o que significa que ele gasta pouca energia e digere os alimentos em um ritmo muito vagaroso. Uma refeição pode levar até uma semana para ser completamente digerida. Esse ritmo reduzido está diretamente ligado à sua alimentação à base de folhas, que são pouco calóricas e difíceis de quebrar. Esse metabolismo lento também explica seus movimentos cautelosos e sua baixa necessidade de alimentação.

4. Descendem ao chão apenas uma vez por semana

Mesmo sendo animais arborícolas, os bichos-preguiça descem ao solo apenas uma vez por semana, geralmente para fazer suas necessidades fisiológicas. Esse comportamento ainda intriga os cientistas, pois representa um grande risco para o animal, que fica exposto a predadores. Uma das hipóteses é que esse ato esteja relacionado à fertilização do solo ou à comunicação por feromônios. Alguns pesquisadores também sugerem que as preguiças usam o momento para remover parasitas do corpo.

O pelo do bicho-preguiça é um verdadeiro ecossistema Imagem: Andreas Vogel | Shutterstock

5. Os pelos abrigam algas, fungos e até insetos

O pelo do bicho-preguiça é um verdadeiro ecossistema. Ele é grosso, fibroso e apresenta sulcos microscópicos que facilitam o crescimento de algas verdes. Essas algas ajudam na camuflagem, dando ao animal uma coloração esverdeada que se mistura com o ambiente. Além disso, certos fungos presentes no pelo têm propriedades antibióticas e antifúngicas. Pequenos insetos, como mariposas e besouros, também vivem entre os pelos, formando uma relação simbiótica com o animal.

6. São nadadores habilidosos

Apesar da lentidão em terra, o bicho-preguiça é surpreendentemente ágil na água. Ele nada com facilidade usando os braços longos para se impulsionar, enquanto movimenta o corpo em uma espécie de nado sincronizado. Essa habilidade é útil em regiões alagadas e em épocas de chuva intensa, permitindo que ele atravesse rios ou busque novas áreas de floresta. Inclusive, ele consegue prender a respiração por até 40 minutos enquanto está submerso.

7. Dormem grande parte do dia

Os bichos-preguiça são conhecidos por seus longos períodos de sono. Em ambientes naturais, eles dormem de 9 a 10 horas por dia, mas em cativeiro, esse tempo pode chegar a 20 horas. Esse comportamento é uma forma de conservação de energia, já que a digestão das folhas exige um esforço interno contínuo. O descanso prolongado também os ajuda a se manterem discretos e seguros nas copas das árvores, longe de predadores.

8. Possuem um pescoço incrivelmente flexível

As preguiças de três dedos têm nove vértebras cervicais, enquanto a maioria dos mamíferos tem apenas sete. Isso permite que elas girem o pescoço em até 270 graus, observando o ambiente ao redor sem precisar mover o corpo. Essa capacidade é extremamente vantajosa para animais lentos, pois permite detectar ameaças e encontrar alimento com mais segurança, mesmo mantendo o corpo imóvel.