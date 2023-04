8 dicas de como preparar o pet para a chegada de um bebê

Alguns hábitos podem ajudar cães e gatos a se adaptarem com mais facilidade à nova rotina

Mudanças repentinas na rotina do pet podem levar a problemas comportamentais Imagem: Romanova Anna | Shutterstock

A chegada de um bebê pode ser uma experiência emocionante para a família, mas também pode ser estressante para os animais de estimação. Cães e gatos, muitas vezes, têm dificuldade em lidar com mudanças em sua rotina e em seu ambiente, o que pode levar a problemas comportamentais. Por isso, confira algumas dicas para ajudar a preparar seu pet para a chegada de um bebê!

1. Estabeleça uma nova rotina

Comece a estabelecer uma nova rotina algumas semanas antes de o bebê chegar. Isso ajudará seu animal de estimação a se acostumar com as mudanças no dia a dia.

2. Faça uma introdução gradual

Se seu cão ou gato nunca esteve perto de um bebê antes, é importante apresentá-los gradualmente a fim de evitar qualquer reação negativa.

3. Treine seu animal de estimação

Treine o pet para respeitar limites, como ficar longe do berço ou de outros móveis do bebê.

4. Permita que o animal cheire os objetos do bebê

Deixe que seu animal de estimação cheire as roupas, os brinquedos e outros objetos do bebê para se familiarizar com o cheiro.

Ajustar a rotina do seu pet é ideal para garantir que ele não fique ansioso ou estressado com a chegada do bebê (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

5. Ofereça brinquedos e atividades

Ofereça brinquedos e atividades durante o tempo pelo qual você cuidará do bebê. Isso pode ajudar a manter o animal entretido e feliz.

6. Faça exercícios regulares

Garanta que o pet faça exercícios, para ajudá-lo a se manter saudável e feliz. Passeios regulares com o cão ou brincadeiras com o gato podem ajudar a aliviar o estresse e a ansiedade.

7. Ajuste as rotinas de alimentação

Ajuste as rotinas de alimentação do animal visando garantir que ele esteja alimentado e satisfeito, mesmo durante o período agitado de cuidados com o bebê.

8. Preste atenção à linguagem corporal

Fique atento à linguagem corporal do animal durante todo o processo. Isso porque ele pode indicar sinais de ansiedade ou estresse por meio do corpo. Se você notar as diferenças, tente reduzir o estresse do pet.

Lembre-se: a chegada de um bebê na família pode ser uma experiência estressante para seu animal de estimação. Porém, com tempo e cuidado, é possível que ele se adapte.