8 dicas de etiqueta para o WhatsApp profissional

Especialista explica como se portar profissionalmente no aplicativo de mensagens

O WhatsApp é uma das ferramentas de mensagens instantâneas mais utilizadas no Brasil. De acordo com um relatório da We Are Social e Meltwater, são cerca de 169 milhões de usuários brasileiros. Responsável por manter as relações sociais, o aplicativo tem sido amplamente empregado no ambiente profissional para facilitar a comunicação entre colaboradores e clientes. No entanto, saber se posicionar profissionalmente no WhatsApp é tão importante quanto a etiqueta em reuniões e eventos presenciais.

“A etiqueta profissional é um conjunto de comportamentos e normas de conduta que são considerados apropriados e esperados no ambiente profissional. Isso inclui as maneiras de se comunicar verbalmente e por meio da escrita, se vestir, se comportar em reuniões e eventos empresariais e como tratar os colegas, clientes, líderes e liderados”, explica Fernanda de Morais, fonoaudióloga, mentora e especialista em comunicação e oratória.

A seguir, a especialista apresenta dicas de etiqueta profissional para o WhatsApp. Veja!

1. Atenção aos emojis

Cuidado com emojis com pessoas com as quais você não tem intimidade. O diálogo é profissional, por isso, caso seu cliente envie um emoji, você também pode usá-lo com parcimônia e bom senso. Evite emojis de beijos e corações, que podem dar uma conotação exagerada.

2. Evite escrever em caixa alta

Não escreva em letras maiúsculas, pois isso equivale a “gritar”.

3. Prefira mensagens curtas

O WhatsApp é um meio de encurtar a informação. Logo, seja objetivo e, caso o conteúdo seja extenso, telefone.

4. Pergunte antes de mandar áudio

Nem todos podem escutar os áudios de WhatsApp por estarem sem fone de ouvido, em ambientes abertos ou sem privacidade. Nesse contexto, pergunte antes se pode enviar um áudio.

5. Envie áudios curtos

Evite áudios longos, acima de 1 minuto. Isso cansa demais o ouvinte.

6. Utilize o horário comercial

Evite também mensagens fora do horário comercial. Respeite o horário de trabalho dos outros.

7. Identifique-se

Outro erro bastante comum é não ter o seu nome no perfil. Como o cliente vai identificar de onde veio a mensagem? É um cuidado importante.

8. Seja educado

Lembre-se de ser educado. Cumprimente e agradeça.

Diferença entre o WhatsApp Business e o aplicativo comum

A grande diferença é a maneira como nos apresentamos nessas diferentes mídias. No WhatsApp comum, podemos incluir nossa foto pessoal sem muitas preocupações, já que somente pessoas íntimas terão aquele contato. Já no WhatsApp business, a foto, por exemplo, deve ser cuidadosa, mais profissional e que transmita um ar de seriedade, claro que de acordo com a sua atuação.

Recomenda-se evitar fotos de biquíni, sem camisa, bebendo, dando preferência a uma foto mais limpa e sem esses ruídos. O WhatsApp Business traz diversas vantagens como: respostas automáticas, informações como o endereço comercial, site, redes sociais, horários de funcionamento, a facilidade de segmentar os contatos e fazer campanhas personalizadas.

Por Gabriela Andrade