8 dicas para armazenar chocolates após a Páscoa

Empresas associadas à Abicab indicam soluções para garantir o sabor e a qualidade do produto

Guardar o chocolate corretamente ajuda a manter o seu sabor Imagem: Fortyforks | Shutterstock

A Páscoa é um dos feriados mais aguardados pelo público e, como de costume, o chocolate é o produto mais consumido nessa época. No entanto, o consumo desse doce não se restringe apenas a essa data, afinal, o Brasil, segundo informações da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab), consome cerca de 2,6 quilos de chocolate por ano.

“A indústria de chocolates e ovos de Páscoa está sempre em busca de oferecer aos consumidores produtos de alta qualidade e sabor inigualável. Para isso, investimos em um longo período de preparação, cerca de um ano e meio antes da data comemorativa, para atender às demandas e preferências do público. E, neste ano, não foi diferente. Por isso, com essas dicas simples, o consumidor terá a oportunidade de aproveitar os chocolates de Páscoa com todo o sabor e qualidade que a data oferece”, diz Ubiracy Fonsêca, presidente da Abicab.

Pensando nisso, a associação reuniu nove dicas para conservar esse produto e garantir o melhor sabor durante e após a Páscoa. Confira!

1. Preste atenção nos rótulos

As informações do produto constam na embalagem, e consultá-las é fundamental. Isso porque, se houver necessidade de condições específicas de conservação, elas deverão estar indicadas.

2. Mantenha a temperatura do produto

É muito importante que o chocolate não sofra alterações bruscas de temperatura no percurso entre a compra e o consumo final.

3. Evite manter o chocolate no sol

Procure sempre guardá-lo na parte mais fresca da casa, sempre distante de onde pega sol.

4. Não coloque o chocolate na geladeira

Não armazene o chocolate na geladeira, pois o produto pode ficar mais duro e ainda perder características sensoriais.

5. Separe o chocolate de outros alimentos

Os chocolates facilmente absorvem os odores do ambiente. Por isso, não devem ser armazenados próximos a condimentos ou produtos com cheiro forte.

6. Guarde o produto em um recipiente

Lembre-se de, após abrir o chocolate, fechá-lo muito bem, por exemplo, com o auxílio de papel-alumínio ou potes plásticos bem vedados. Essa prática protegerá o produto das oscilações de umidade e, consequentemente, do contato com a água. Após abertos, os ovos de Páscoa também podem ser armazenados nas próprias embalagens, enquanto os bombons, caso não estejam bem vedados, devem ficar em embalagens herméticas.

Chocolates devem ser armazenados em ambientes ventilados nos locais comerciais (Imagem: BearFotos | Shutterstock)

7. Atente-se ao local de compra

Os produtos devem estar armazenados de forma adequada. Ambientes com temperaturas controladas e bem ventilados são ideais.

8. Consumo do produto dentro do prazo estipulado

Ainda, cabe relembrar que, para um consumo seguro, é essencial consumir todos os alimentos dentro do prazo de validade estipulado na embalagem. Porém, mesmo seguindo todas essas recomendações, caso seu chocolate apresente alterações, orientamos que, antes do consumo, contate o SAC do fabricante a fim de esclarecer a situação e identificar a exata condição, assegurando o consumo seguro.

Por Deusarina Alves Santana