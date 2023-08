8 dicas para comprar o presente de Dia dos Pais com segurança

Especialista indica atitudes simples para você evitar cair em golpes ao fazer compras online

Golpes no ambiente online aumentam durante as datas comemorativas Imagem: Kite_rin | Shutterstock

O Dia dos Pais é uma das principais datas comemorativas para o varejo brasilero. Segundo dados do Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), em 2022, as vendas relacionadas à homenagem mostraram alta de 11,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O levantamento também apontou alta de 9,2% nas vendas em lojas físicas, enquanto o e-commerce cresceu na casa dos 33%.

Diante desse cenário, a expectativa é alta para as vendas de 2023, sobretudo no ambiente online. No entanto, com mais movimento no comércio eletrônico, cresce também a movimentação dos criminosos que aplicam golpes, prejudicando consumidores e empresas. De acordo com um mapeamento da ClearSale, o Brasil registrou 5,6 milhões de tentativas de fraudes somente em 2022.

Visando combater tal problema para tornar a celebração ainda mais especial, Fellipe Guimarães, CEO da Codeby, a Keyrus Company (empresa de tecnologia especializada em e-commerce), listou 8 cuidados básicos que podem ser adotados. Veja!

1. Desconfie das promoções exageradas

Fique atento aos produtos com preços muito menores do que o valor médio real encontrado na internet e em lojas físicas. Preços muito abaixo dos praticados pelo mercado são um forte indício de golpe.

2. Verifique os dados do Pix

Se for pagar com Pix, sempre realize o pagamento dentro do ambiente da loja virtual. Ao receber o QR Code, confira com atenção, antes de realizar a transferência, todos os dados e se a loja escolhida é realmente quem irá receber o dinheiro.

3. Prefira os sites que você já conhece

Sempre dê preferência a sites conhecidos. Mesmo neles, ao acessar, sempre verifique a barra de endereços (URL) para garantir que o site é o verdadeiro. Se a URL tiver alguma letra a mais ou um número que não deveria estar ali, pode significar que é uma página clonada.

4. Observe a URL do site

Observe se há um cadeado de segurança logo no início da barra de endereços. A presença dele significa que este é um site seguro. Além disso, veja também se a URL do site começa com https://. Se começar com http://, sem o “s” antes dos dois-pontos, significa que aquele site não tem o protocolo de comunicação utilizado na internet para garantir a segurança e a privacidade dos dados transmitidos por meio de comunicação criptografada. Pode, então, ser um site clonado e fake.

5. Utilize o cartão virtual

Se o pagamento for feito em cartão, sempre utilize a versão virtual, disponível nos apps dos bancos e que expira após algumas horas. Evite pagar utilizando os dados do cartão de crédito físico, pois eles podem ser interceptados para uso em compras fraudulentas e golpes. E, mesmo utilizando o cartão virtual, sempre verifique, antes de digitar os dados, se você continua no ambiente da loja virtual. Para isso, basta olhar a barra de endereço/URL.

6. Esteja atento aos dados do boleto

Sempre observe o nome da empresa beneficiária ao realizar pagamentos por boleto. Se os dados não baterem ou parecerem estranhos, não siga com o pagamento e entre em contato com os números de atendimento oficiais da loja.

Pesquisar sobre a loja evita fraudes (Imagem: Monster Ztudio | Shutterstock)

7. Pesquise sobre a loja

Sempre procure as redes sociais da loja e leia os comentários mais recentes. Se houver a ocorrência de muitas reclamações por atraso na entrega ou por outros motivos, evite.

8. Evite clicar em sites desconhecidos ou compartilhar senhas

Nunca clique em links não solicitados enviados por WhatsApp, e-mail, direct, SMS ou qualquer outra forma. O link pode ser falso e indicar o pishing, um golpe que rouba dados pessoais. Além disso, mão compartilhe suas senhas em hipótese alguma.

Como agir em casos de fraude?

Se, mesmo tomando todos os cuidados, algum problema vier a acontecer, saiba que é preciso agir o mais rápido possível. Para isso, você deve realizar as seguintes atitudes:

Registre um boletim de ocorrência : não é necessário ir até uma delegacia, o boletim pode ser registrado online;

: não é necessário ir até uma delegacia, o boletim pode ser registrado online; Entre em contato com os seus bancos : comunique a fraude e realize o bloqueio de cartões de crédito e débito, carteiras virtuais e demais serviços financeiros;

: comunique a e realize o bloqueio de cartões de crédito e débito, carteiras virtuais e demais serviços financeiros; Registre uma reclamação no site da empresa;

Reúna provas: recupere os registros e protocolos para entrar em contato com a empresa;

recupere os registros e protocolos para entrar em contato com a empresa; Registre as reclamações em sites de consumidores: para isso você pode utilizar o ‘Reclame Aqui’;

para isso você pode utilizar o ‘Reclame Aqui’; Registre a reclamação no site do Procon/Ministério da Justiça;

Troque as suas senhas : de todos os seus e-mails e contas;

: de todos os seus e-mails e contas; Verifique com frequência seu extrato: desse modo, você evita surpresas e denuncia qualquer transação suspeita assim que tomar conhecimento dela;

desse modo, você evita surpresas e denuncia qualquer transação suspeita assim que tomar conhecimento dela; Avise seus amigos e familiares : os criminosos podem tentar entrar em contato com eles para praticar mais golpes financeiros;

: os criminosos podem tentar entrar em contato com eles para praticar mais golpes financeiros; Mantenha seu antivírus atualizado: isso ajuda a bloquear programas maliciosos.

Por Letícia Carvalho