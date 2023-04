8 dicas para cuidar do piercing novo

Especialista explica como cuidar do piercing para garantir uma boa cicatrização

Adotar cuidados especiais com o piercing é fundamental para evitar complicações com a perfuração Imagem: Olena Yakobchuk | Shutterstock

O piercing é um acessório moderno e que costuma agradar muitas pessoas. Perfeito para mudar o visual e trazer personalidade, pode ser utilizado em diversas partes do corpo. No entanto, mesmo parecendo um item simples de manter, ele também requer cuidados especiais.

Quando não tratadas corretamente ou aplicadas de forma errada, as joias podem causar danos à perfuração. Para evitar este problema, a body piercer Rita de Cássia Moura, proprietária de um studio com o mesmo nome, explica como você pode cuidar do seu piercing para aproveitá-lo sem preocupação. Veja!

1. Busque um profissional qualificado

Se você nunca colocou um piercing, mas sente vontade de colocar a joia em alguma parte do corpo, o primeiro passo é escolher o profissional. Para isso, o principal questionamento que deve ser feito é se a pessoa que irá aplicar a joia é qualificada como body piercer. É preciso, também, pesquisar se o local é seguro e se segue as orientações de higiene, pois medidas como essas evitam aplicações erradas e até possíveis infecções.

2. Pesquise sobre as joias

Além de verificar o local de aplicação, pesquisar sobre o material das joias também é importante, pois cada profissional dispõe de um material diferente e que pode interferir no processo de cicatrização. “Muitos casos de complicações são também devido a uso de jóias duvidosas; os principais materiais indicados são aço cirúrgico, titânio e nióbio, pois esses são materiais biocompatíveis com o corpo. Além disso, diminuem o risco de reações alérgicas”, diz a body piercer Rita de Cássia Moura.

3. Considere o período de cicatrização

Segundo a profissional, saber o tempo necessário para cicatrização completa da perfuração é essencial, visto que alguns fatores podem interferir no processo. “Dependendo da região [perfurada, o piercing leva] até 8 meses [para cicatrizar]. Preciso lembrar que fatores como higiene, alimentação, hidratação e estilo de vida impactam diretamente a cicatrização do seu piercing. O processo completo de alguns piercings pode levar até um ano. Por isso, é importante que você saiba o tempo de cicatrização antes de realizar o seu procedimento”, explica a profissional.

4. Faça a higienização corretamente

Após aplicar a joia, é sempre recomendado manter a higiene do local perfurado. Para isso, Rita de Cássia Moura recomenda a utilização de produtos como sabonete neutro e soro fisiológico, além de compressas mornas para ajudar com o inchaço.

“O ideal é limpar o piercing por pelo menos 2 vezes por dia, retirar o excesso de secreção, que é supernormal depois da perfuração, e usar os produtos conforme a orientação do profissional, além de seguir todas as recomendações indicadas”, relata a especialista, que também ressalta algumas das consequencias da má higienização:

“A higiene incorreta pode ocasionar uma inflamação exagerada, que causa dor e desconforto; nesses casos, a ida ao médico é fundamental para a indicação de um antibiótico. Além disso, queloides também são comuns para quem não cuida de maneira correta do piercing pós-aplicação”, alerta.

Alimentação balanceada ajuda no processo de cicatrização do piercing (Imagem: MilanMarkovic78 | Shutterstock)

5. Mantenha uma dieta balanceada

Outro ponto muito importante e de que as pessoas costumam esquecer é a alimentação. Apesar do que muitos pensam, as substâncias que são ingeridas também influenciam a cicatrização natural do corpo. Por isso, nos primeiros dias, Rita de Cássia Moura indica evitar itens como:

Alimentos gordurosos e embutidos;

Carne de porco;

Frutos do mar (antes e pós-aplicação);

Álcool;

Café;

Refrigerante.

“Se puderem, indico aos meus clientes fazerem a dieta 7 dias antes e 7 dias depois do piercing. O ideal é seguir uma alimentação equilibrada, rica em verduras, frutas, legumes, cereais integrais e proteínas magras, além de seguir uma hidratação diária”, diz a profissional.

6. Fuja da exposição ao sol

Normalmente, é recomendado ficar sem tomar sol por pelo menos dois meses após a perfuração. Nos primeiros meses, a pele da região furada ainda estará sensível, podendo causar manchas e inflamações. Por isso, utilize bonés e chapéus em praias e piscinas para criar sombra, contudo evite aqueles que causem atrito na pele.

7. Evite tocar a região perfurada

Ao colocar um piercing, é comum as pessoas terem a mania de querer tocar a joia. Porém, driblar tal hábito é necessário para quem deseja curar a perfuração, já que as bactérias das mãos podem entrar em contato com o furo e causar infecções. Outra dica fundamental é tomar cuidado na hora de dormir, ao se secar e retirar roupas, pois boa parte das inflamações é causada por atritos acidentas.

“No umbigo [por exemplo], o atrito com a roupa é inevitável e, quando clientes me procuram relatando desconforto, oriento a fazer uma barreira de gaze entre a perfuração e a roupa. Mas, via de regra, não é indicado abafar o local recém-perfurado até a cicatrização”, conta a body piercer.

8. Consulte um especialista

Mesmo cuidando diariamente do piercing, é sempre recomendado ficar atento a pequenos sangramentos, ematomas e inchaço; eles são normais nos primeiros dias, mas, depois de um tempo, podem ser um sinal de irritação. “[Caso o piercing inflame,] procure a orientação do profissional com quem fez o furo e, caso necessário, consulte um médico”, finaliza Rita de Cássia Moura.